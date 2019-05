Másodszor szerveznek építőtábort a Kis-Balatonnál

2019. május 29. 12:15

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Nyuduvizig) és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BFNP), valamint a Szabadics a Gyermekekért Alapítvány szervezésében középiskolások részvételével másodszor szerveznek építőtábort a Kis-Balatonnál, ahol környezetvédelmi, vízügyi ismereteket is szerezhetnek a diákok - mondta el a program szerdai, zalavári sajtótájékoztatóján a helyszínül szolgáló zalaszabari Holnapocska Tábor alapítója.

Szabadics Zoltán felidézte, hogy tavaly azzal a szándékkal élesztették újjá az egykori építőtáborok hagyományát, hogy megmutassák a gyerekeknek, nemcsak a közösségi médiával lehet eltölteni a szabadidőt, hanem értékteremtő munkával is. A tavaly két turnusban közel 30 diák részvételével tartott építőtábor jó tapasztalatai alapján folytatják a programot idén augusztusban, ezúttal 30 gyereknek lehetőséget adva a nyolcnapos turnusban.

Gaál Róbert, a Nyuduvizig igazgatója azt mondta: valóban értékteremtő munkát végeztek a középiskolások, és hasonló tevékenységre lesz lehetőségük idén is. Kavicsos utak kátyúzásában, faszerkezetű kilátók, hidak karbantartásában, festésében vettek részt lelkesen, hiszen olyan területekre is eljuthattak, amelyek egyébként a látogatók elől el vannak zárva.

Puskás Zoltán, a BFNP igazgatója hozzátette, hogy tavaly a Diás-szigeten lévő Fekete István emlékház és a Matula kunyhó környezetének rendbetételével foglalkoztak. Idén a kápolnapusztai bivalyrezervátum területén tevékenykednek majd a diákok, a több mint 300 egyedből álló állatállomány otthonában a tanösvényt gondozzák, illetve a fából készült eszközöket, csiszolják és festik.

Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója úgy vélekedett, hogy rendkívül fontos a gyerekekkel megismertetni a szakmákat, a kétkezi munkát, ezekkel a tapasztalatokkal ugyanis utat is mutathatnak a jövő generációjának. Hozzáfűzte, hogy a táborban idén zalaegerszegi középiskolások vesznek részt, a létszám már gyakorlatilag be is telt.

Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. vezérigazgatója, a Szabadics a Gyermekekért Alapítvány egyik alapítója megjegyezte, hogy a cégük számára mindig a leglátványosabbak a környezetvédelmi, vízügyi projektek, egy gát vagy egy zsilip építése, de ezek egyben a legfelelősségteljesebbek is, hiszen a környezet, az állat- és növényvilág megóvására is ügyelniük kell. Jelezte azt is, hogy az idei táborra egy vízi tanodaprogramot is kidolgoztak, amelynek révén a gyerekek a felszíni vizek mikroszkopikus élővilágát, kémiai és biológiai sajátosságait ismerhetik majd meg.

