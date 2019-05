Ukrán veszély leselkedik a magyar baromfiágazatra

2019. május 29. 13:59

Miközben időről időre felröppen az Európai Unióban az állatjóléti intézkedések további szigorítása, az unió fejlesztési bankja jelentős összeggel készül támogatni Ukrajna legnagyobb agrárcégét, amelynek jövőbeli terve az EU piacainak meghódítása. Eközben jelentősen nő a kétes minőségű állati termékek importja Ukrajnából.

Ukrán oligarcha lobbitevékenysége állhat a radikális állatvédők azon céljai mögött, hogy a ketreces állattartás helyett mindinkább alternatív tartási formákra váltsanak az Európai Unió termelői – értesült ágazati forrásokból a Magyar Nemzet. Ennek egyik első áldozata a baromfi- és tojáságazat lehet. Ráadásul az uniós termelők lefejezésé­ben maga az unió is partner, ennek okára azonban csak feltételezések vannak.

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) a napokban halasztotta el a döntést arról a százmillió eurós, (mintegy 32 milliárd forintos) kölcsönről, amelyet Ukrajna egyik legnagyobb agráróriása, a Myronivsky Hliboproduct (MHP) fejlesztéseire szánnak. Ennek a támogatásnak a célja, hogy az ukrán cégóriás növelni tudja exportját az Európai Unió piacaira. Ágazati forrásaink szerint a cég termékei már jelen vannak az uniós piacokon, rá­adásul ezek egy része a kiskapukat kihasználva jut be.

A vágottbaromfitermékeket a kereskedelmi megállapodásokban nem szereplő egyéb termékként hozza be, ezzel megkerülve a fizetési kötelezettségeket, ezt köve­tően az uniós feldolgozók könnyen eladható terméket tudnak belőle előállítani a feldolgozás során, majd a már a szabályoknak megfelelő hústermékként értékesíteni. A rendelkezésre álló információk szerint az MHP már korábban megvetette a lábát Hollandiában és Szlovéniában, de partnerei között megtalálható egyebek mellett Románia és Szlovákia is.

Iparági hírek szerint a külföldi cégóriás termékei már a magyar piacon vannak, de nem a megállapodásokban rögzített formában Fotó: Reuters

Iparági szereplők és a nemzetközi baromfiszövetség szerint az is figyelemre méltó, hogy mekkora ütemben bővít az ukrán cégóriás. Az európai baromfi­szövetség, az AVEC korábban hangot is adott fenntartásának, amiért az uniós adófizetők pénzéből finanszíroznák egy olyan cégnek a fejlesztéseit, amely a kiskapukat kihasználva jutott részesedéshez az EU-ban. Azt is kifogásolják, hogy az EU képtelen ellenőrizni az akkreditáció során a keltetéstől a takarmány-előállításon át a vágásig az MHP-csoport összes tevékenységét, így megfelelőségük is kérdéses.

A Politico nemrégiben publikált elemzése szerint félmillió tonna baromfihúst állítanak elő az MHP üzemeiben. Az óriási volument jól mutatja, hogy az unió 28 tagállamában a termelés nagyjából 11 millió tonna. A vállalat nem titkolt szándéka, hogy növelje az uniós exportját, az EBRD-kölcsön folyósítását több európai parlamenti képviselő nyomására vették le a napirendről, átmenetileg. Az MHP tulajdonosa, Jurij Kosiuk ráadásul lobbitevékenységét nemcsak Ukrajnában terjesztette ki, de bizonyos uniós köröknek tavaly egymillió eurót juttatott.

Beszédes a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adata, amely szerint a tojásimport több mint fele már Ukrajnából érkezett tavaly, összesen csaknem 14 ezer tonna, ami több mint négyszerese volt a 2017-es mennyiségnek.

