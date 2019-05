ITM: az élelmiszeripar is digitális forradalom előtt áll

2019. május 29. 17:50

A turisztika, az építőipar és a logisztika mellett az élelmiszeripart is a digitális forradalom előtt álló területnek nevezte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) infokommunikációért felelős helyettes államtitkára szerdán Debrecenben, a Modern Vállalkozások Programja Élelmiszeripar 4.0 nyitóelőadásában.

Solymár Károly Balázs azt mondta, hogy ezek azok az ágazatok – különösen a kkv-k – , amelyek a digitalizáció területén még gyengén állnak, noha az elmúlt 2-3 évben „meglepő fejlődés következett be a digitális eszközök, alkalmazások terén”.

Megjegyezte azt is, hogy a magyarországi élelmiszeripari nagyvállalatok a digitalizációt tekintve a kkv-k szintjén vannak, miközben az élelmiszerbiztonság szempontjából is kiemelt fontosságúnak nevezte a digitalizációt, amely növeli a hatékonyságot, a versenyképességet.

Solymár Károly Balázs megemlítette azt is, hogy a 3D nyomtatás már megjelent az élelmiszeriparban is, ahol „60 százalékkal növelhető lenne a termelés, ha megfelelően használnák a digitális eszközöket”, és ezzel mérsékelni lehetne az ágazatban a munkaerőhiányt is.

Kitért rá, hogy a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (ginop) keretében 32,8 milliárd forint pályázati forrás van, „soha ennyi forrás még nem állt rendelkezésre digitális gazdaságfejlesztésre”.

Informatikai fejlesztésekre további 6,3 milliárd, versenyképes munkaerő biztosítására 23,7 milliárd, pénzügyi eszközök fejlesztésére pedig további 75,7 milliárd forint támogatásra lehet pályázni – sorolta.

Megemlítette, hogy a Modern Vállalkozások Program keretében kamarai tanácsadó hálózat segíti a vállalakozásokat, és bevezették a digitálisan felkészült vállalkozás minősítést is, amellyel jelenleg 6791 hazai kkv rendelkezik.

A vállalati komplex infokommunikációs fejlesztésekre, a vállalati menedzsmentet támogató rendszerek kialakításra rendelkezésre álló forrásoknak csak a 75 százalékára érkezett igény, még lehet pályázni – jelezte a helyettes államtitkár megjegyezve, hogy a beérkezett pályázatoknak csupán 1,8 százaléka származik az élelmiszeriparból. Utóbbi kapcsán meglepőnek nevezte, hogy például Békés megyéből, amely kifejezetten élelmiszeripari megye, egyetlen pályázat sem érkezett.

Solymár Károly Balázs azt mondta, hogy az Ipar 4.0 pályázat forrásainak a fele kimerült, azt újranyitják: a versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizációjára akár 100 millió forint vissza nem térítendő támogatásra is pályázhatnak a cégek.

Bejelentette: a digitalizációt tekintve a közép-magyarországi régióra is kiterjesztik a támogatásokat. Az Ipar 4.0 továbbfejlesztéseként pedig ágazati digitális stratégiákat dolgoznak ki, egyebek között az élelmiszeriparra is.

