Továbbra is feszült a helyzet Koszovóban

2019. május 29. 23:29

Nem csökken a feszültség Koszovóban – tüntetést tartottak a szerbek az ország északi részén egy nappal azután, hogy az albán kommandósok kedden letartóztattak több mint 20 embert. Az albánok szerint bűnözőkre csaptak le, a szerbek szerint viszont el akarják őket üldözni. A tüntetésen azt hangoztatták, hogy nem mennek, mert amíg világ a világ, ez szerb terület marad.

Szinte minden lámpaoszlopra és a házakra is szerb zászló került szerda délelőtt Kosovska Mitrovicában, így készültek a helyiek a békés demonstrációra, amit kedden hirdettek meg.

Meg fogjuk mutatni, hogy mennyire összetartók a szerb emberek és hogy az albánok terrortámadásai, nem tudnak minket megfélemlíteni – hangoztatta egy helyi férfi az M1 Híradójában.

Addig ameddig mi, szerbek itt vagyunk, ez szerb terület lesz, és az is marad – később ilyen és ehhez hasonló felszólalások hangoztak el a koszovói szerbek tüntetésén. A polgármester arról is beszélt: a szerbek nem fogják hagyni, hogy elűzzék őket otthonaikból, és mindenkit arra biztatott, ne üljenek fel a koszovói albánok provokációinak.

Azt üzenjük a háborús bűnösöknek, hogy ne itt, hanem inkább a saját házuk táján tisztogassanak – hangsúlyozta Goran Rakić, Kosovska Mitrovica polgármestere.

A hatóságok szerint szervezett bűnözőkre csaptak le

A helyi szerbek azután vonultak utcára, hogy kedden a koszovói különleges alakulat egy rajtaütésben letartóztatott több mint 20 embert Észak-Koszovóban. Többségük szerb nemzetiségű rendőr. A hatóságok szerint közük lehet szervezett bűnözői körökhöz. A rajtacsapáskor az utcák szinte harctérré változtak. Könnygázt is bevetettek, és fegyverek is elsültek, több ember megsebesült. Miután a különleges alakulat tagjai kivonultak a térségből, sok helyen árokba borult autókat, betört ablakú, és megrongált házakat lehetett látni.

A szerb államfő azonnal teljes harckészültségbe helyezte a hadsereget, amit azóta sem vont vissza. Belgrád szerint ugyanis a keddi akcióval, a szerbek megfélemlítése volt a cél. Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök szerdán megismételte: Belgrád nem fogja hagyni, hogy a szerbek veszélybe kerüljek. Úgy fogalmazott, aggódik a történtek miatt és azért is, ami ezután fog következni. Szerbia meg fogja védeni a szerbeket, és nem fog ölbe tett kézzel ülni – szögezte le.

A koszovói elnök sem várt sokat a válasszal. Hashim Thaci azt üzente Szerbiának: a koszovói biztonsági erők is készenlétben állnak, ha bármi rendkívüli történne, ők is azonnal lépni fognak. A térségben továbbra is puskaporos a hangulat. Főleg amiatt, hogy a pristinai ügyészség bejelentette: a hatóságok akciója még nem ért véget, hiszen több gyanúsítottat még nem tartóztattak le, így a rajtaütések folytatódni fognak.

Nem ma kezdődött a szerb-koszovói viszálykodás

A koszovói konfliktusnak immár évtizedes története van, és a mostani incidensek legnagyobb károsultjai azok a szerb nemzetiségű polgárok, akik Koszovó területén ragadtak – hangsúlyozta Szabó Dávid, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában, hozzátéve, hogy az információk egybehangzók az üldöztetésüket illetően.

Az ezzel kapcsolatos diplomáciai feszültségek az utóbbi időben rendszeressé váltak, a mostani koszovói akció pedig illik ebbe a sorba. Azt viszont nehéz megítélni, hogy a művelet mennyire volt a jogállamiság biztosításához feltétlenül szükséges rendőri akció, vagy mennyiben szolgált koszovói politikai célokat a szerb elit családok begyűjtésével vagy megfélemlítésével – fogalmazott.

Kitért Vucic elnök megszólalására, amelyben az is elhangzott: a szerbek kénytelenek megbékélni a Koszovó feletti ellenőrzés elveszítésével.

Szabó szerint Szerbia célja innentől leginkább a Koszovóban élő szerbek kisebbségi jogainak garantálására korlátozódhat. A szerbek az elmúlt évek során javítottak a saját kisebbségükkel való bánásmódon, és most ugyanezt várhatják el a koszovói féltől is – tette hozzá.

Csak egy teszt volt a koszovói erődemonstráció

A két állam 2013-as megállapodásában – ismertette Horváth József biztonságpolitikai szakértő a Kossuth Rádióban – már rögzítették a szerb kisebbség védelmét. Az egyezmény garantálja, hogy a koszovói különleges erők nem léphetnek szerb kisebbségi területre. A szerbek egyfajta belső rendet tartanak fenn az általuk lakott területeken.

Aleksandar Vucic szerb elnök készültségbe helyezte a hadsereget a keddi incidenst követően (Fotó: EPA/Djordje Savic)

Koszovó azonban néhány hónapja bejelentette, hogy megkezdi a védelmi erőinek hadsereggé fejlesztését – hívta fel a figyelmet a biztonságpolitikai szakértő. Hadgyakorlatokat is tartottak, és provokálták a szerbeket, hiszen egyértelmű, hogy egy önálló koszovói hadsereg nem a bosnyákok vagy az albánok, hanem a szerbek ellen szerveződik – fogalmazott.

A koszovóiak látványos erődemonstrációja, a páncélozott járművek és a kommandósok kivezénylése és látványos erődemonstrációja egyfajta teszt is volt, amely a szerbek válaszlépéseit puhatolta ki, hiszen egy összehangolt rendőri akcióban ritkán kerülnek elő páncélozott járművek – vélekedett.

Kitért arra is, hogy a művelet előkészítésében valószínűleg a koszovói – kezdetleges – hírszerző erők is részt vettek. A szerb titkosszolgálat ugyanakkor, bár tudhatott az akció terveiről, valószínűleg nem hitte el, hogy idáig fajul a helyzet.

