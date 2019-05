Karácsony Gergely: Újra kell gondolni a fővárosi összefogást

2019. május 29. 23:34

Egyben kell tartani az MSZP-Párbeszéd pártszövetséget és tovább kell dolgozni – így értékelte a párbeszédes Karácsony Gergely a szocialisták és a Párbeszéd vasárnapi kudarcát. Azt is hozzátette a zuglói polgármester, hogy a politikában „az ember néha fönt van, néha pedig lent”. Elemzők szerint Karácsony Gergely régen volt fönt: tavaly az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje volt, ám vezetésével éppen csak bejutott a Parlamentbe a két párt közös listája, a mostani EP-választáson pedig a rendszerváltás óta nem látott mélységbe zuhant az MSZP – hangzott el az M1 Híradójában.

Nagyon csalódott a vasárnapi kudarc miatt, de azon kell dolgozni, hogy az MSZP-Párbeszéd pártszövetség életképes maradjon – így kommentálta rossz választási eredményüket a Párbeszéd társelnöke az ATV-ben. Karácsony Gergely a baloldal főpolgármester-jelöltjeként szerdán arról is beszélt, hogy újra kell gondolni a fővárosi összefogást, ugyanakkor ragaszkodik az előválasztáshoz.

A várakozáson felül, csaknem 10 százalékot teljesítő Momentum elnöke ugyanakkor újranyitná a budapesti önkormányzati együttműködésről szóló tárgyalásokat. Fekete-Győr András egy keddi lapinterjúban nekiment Gyurcsány Ferencnek is, amikor egy nélküle vezetett Demokratikus Koalícióról beszélt. Úgy fogalmazott: sok DK-st biztos zavar, hogy a pártjuk egyemberes show.

A DK egyik vasárnap megválasztott EP-képviselője, Rónai Sándor szerint ugyanakkor azzal, hogy az ellenzéki pártok közül a legjobban szerepeltek, bebizonyították, hogy pártjuk nem egy egyszemélyes párt. Rónai kitért arra is, hogy változatlan stratégiával készülnek az őszi választásokra.

A Párbeszéd másik társelnöke is arról beszélt, hogy össze kell fognia az ellenzéknek. Szabó Tímea szerint ráadásul továbbra is Karácsony Gergely a legalkalmasabb főpolgármester-jelölt – a választási eredményektől függetlenül is.

A számok azonban teljesen mást mutatnak Karácsony Gergely és pártszövetsége támogatottságáról. A mostani EP-választáson nemcsak országosan szerepelt rosszul az MSZP-Párbeszéd, de a Karácsony Gergely vezette Zuglóban is csak a negyedik helyen végeztek.

Szakértők szerint ez a zuglói parkolási botránnyal is összefüggésben van. Szerdán szerettük volna megkérdezni Karácsony Gergelyt, hogy mit szól a zuglói választási eredményekhez, illetve mikorra rendeződhet a kerületi parkolási ügy.

A főpolgármester-jelölt azonban válaszok helyett hátat fordított és otthagyta az újságírókat.

