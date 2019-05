A Chelsea-é az EL: a szünet után lerendezte az Arsenal BL-álmait

2019. május 30. 01:56

A Chelsea nyerte az Európa Ligát, miután az angol házidöntő második félidejének első húsz percében lelépte, és 4-1-re legyőzte az Arsenalt.

Európa Liga, döntő:

Chelsea (angol) Arsenal (angol) 4-1 (0-0)

Baku, v.: Rocchi (olasz)

gólszerzők: Giroud (49.), Pedro (60.), Hazard (65. - tizenegyesből, 72.), illetve Iwobi (69.)



Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson Palmieri - Kanté, Jorginho, Kovacic (Barkley, 76.) - Pedro (Willian, 71.), Giroud, Hazard (Zappacosta, 89.)



Arsenal: Cech - Papasztatopulosz, Koscielny, Monreal (Guendouzi, 66.) - Maitland-Niles, Torreira (Iwobi, 66.), Özil (Willock, 77.), Xhaka, Kolasinac - Lacazette, Aubameyang

A Chelsea az EL-győztes E(fotó: PA/YURI KOCHETKOV)

A mérkőzés elején az Arsenal ragadta magához kezdeményezést, volt is néhány lövése, de komoly bravúrt nem kellett bemutatnia Arrizabalagának, akinek egy ízben viszont szerencséje volt, ugyanis Xhaka távoli bombája súrolta a keresztlécet. Az első félidő utolsó tíz percében az addig jobbára a védekezésre koncentráló Chelsea kerülhetett volna előnybe, de egykori kapusa, az utolsó találkozóján szereplő Cech előbb Emerson, majd Giroud próbálkozását hárította bravúrral, így a játékosok gól nélküli döntetlennel vonulhattak az öltözőbe.



Ahogy az Ágyúsoknál Cech, úgy a Chelsea-nél is megvillant a másik csapat ex-játékosa, ugyanis a második játékrész elején Giroud egy szép csukafejessel szerzett vezetést, de a fontos találatát visszafogottan ünnepelte. Az Arsenal nem tudott újítani, a Chelsea pedig következő helyzetét is gólra váltotta Pedro pontos lövésével, sőt nem sokkal később a nyáron valószínűleg a Real Madridhoz távozó Eden Hazard büntetőjével már három góllal vezettek a Kékek. Unai Emery, az Ágyúsok mestere kettős cserével próbált életet lehelni csapatába, egyik húzása be is jött, mivel Iwobi szépségdíjas lövéssel szépített, csakhogy az egyaránt elemében lévő Hazard és Giroud újabb összjátéka hamar lehűtötte az Arsenalt. Bár a piros-fehérek küzdöttek becsülettel a hátralévő időben is, de reális esélyük nem volt az egyenlítésre, végül a felzárkózás sem jött össze a remekül összpontosító Chelsea-védelemnek köszönhetően.



A 37 éves Petr Cech, az Arsenal cseh kapusa vereséggel zárta pályafutását, amelyből 11 idényt éppen a finálét megnyerő Chelsea-nél töltött, mellyel 2012-ben Bajnokok Ligáját is nyert.

Petr Cech búcsúját egykori csapata, a Chelsea tette szomorúvá (fotó: MTI/AP/Luca Bruno)

Olivier Giroud 12. gólját szerezte a sorozatban, amivel az EL gólkirálya lett. A Chelsea vereség nélkül játszotta végig a 15 meccsből álló menetelést, abból is mindössze hármat adott döntetlenre – egyiket a Vidi ellen a csoportkörben. Maurizio Sarri első trófeáját nyerte edzői pályafutása során.

