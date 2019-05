Találkozót szerveztek a miskolci katolikus újságírók számára

2019. május 30. 10:48

A tömegtájékoztatás világnapja alkalmából Juhász Ferenc kanonok, miskolc-mindszenti plébános, a Szent István Rádió alapító igazgatója találkozóra hívta a miskolci katolikus újságírókat.Miskolchoz számos katolikus médium kötődik.



1989-ben indult az Egri Főegyházmegye plébániáinak adományaiból az Új Misszió katolikus folyóirat. A Keresztény Élet című országos hetilap 1993 novemberében Miskolcon kezdte meg működését. Kormos Gyula apát 2000-ben alapította az Üzenet című havilapot, amely a Miskolci Esperesi Kerület lapja, a miskolci plébániák közös kiadványa. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) miskolci csoportja 2005 óta jelenteti meg a Miskolci Keresztény Szemle című negyedéves ökumenikus kulturális folyóiratot. Külön meg kell említeni, hogy Eger városán kívül csak Miskolcon van a Szent István Rádiónak (indulásakor Magyar Katolikus Rádió) helyi szerkesztősége.

Mindezek mellett szinte minden plébánia és katolikus iskola is kiad rendszeres vagy alkalmi kiadványokat, értesítőket, vasárnapi leveleket, búcsúi kiadványokat, továbbá honlapokat is szerkesztenek.

A baráti találkozón épp ez volt az egyik téma: mi lesz a sorsa a nyomtatott sajtónak, van-e, lesz-e igény ezekre, hiszen az emberek sajnos egyre kevesebbet olvasnak, sokan szívesebben tájékozódnak az elektronikus médiából. A példányszámok ugyan csökkennek, ahogy a világi lapok esetében is tapasztaljuk, mégis, a templomokban elfogynak az újságok is, sokan szívesen viszik haza őket, többen is elolvassák.

A találkozó résztvevői megemlékeztek a kezdeti, rendszerváltás utáni időszakról, illetve a munkatársakról, akik már nem élnek. Valamint megállapodtak abban, hogy rendszeressé teszik ezeket a megbeszéléseket, szakmai összejöveteleket.

magyarkurir.hu