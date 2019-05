A német belügyminiszter nem hajlandó együttműködni Salvinivel

2019. május 30. 11:53

Az államközi kapcsolatok fenntartásához szükséges minimumon túl nem kíván együttműködni Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel Horst Seehofer, a német szövetségi kormány belügyminisztere.

A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa egy csütörtökön ismertetett interjúban kiemelte, hogy Matteo Salvini találkozott a CSU-tól és a testvérpárt Kereszténydemokrata Uniótól (CDU) jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) vezetőivel és Marine Le Pennel, a jobboldali francia Nemzeti Tömörülés (RN) elnökével.



Mint mondta, e találkozók után már nem lehetségesek az országok közötti megszokott együttműködésen túlmutató "politikai megállapodások" Matteo Salvinivel, a Liga nevű jobboldali olasz kormánypárt vezetőjével.



Horst Seehofer a dpa német hírügynökségnek azt is elmondta, hogy a jelenlegi törvényhozási ciklus - 2021 őszére ütemezett - végeztével visszavonul. A 69 éves politikus aláhúzta, hogy 50 éve dolgozik a szakmában, és ez számára éppen elég.



A CDU és a CDU/CSU pártszövetséggel kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) minden korábbinál gyengébb európai parlamenti választási eredményével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy "hektikus reakciók" helyett "okosan és higgadtan" kellene eljárni, és nem személyi kérdésekről kellene beszélni, mert attól nem lesz jobb a helyzet.



"Az ökológiai kérdésekkel kell foglalkozni" - mondta Horst Seehofer. Hozzátette, hogy bajor tartományi miniszterelnökként - a 2008-2018-as időszakban - mindig is küzdött ezért pártja tartományi törvényhozási (Landtag-) frakciójával, és arra törekedett, hogy egyszerre érvényesítse a szociális és az ökológiai elveket a kormányzati munkában.



Elmondta, hogy Angela Merkel kancellár és a CDU új elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer - aki Angela Merkelt váltotta a pártelnöki tisztségben - jól dolgozik együtt, "láthatóan egy tandemet alkotnak", és nincs semmi oka annak, hogy ne működjék az a felállás, hogy Merkel a kancellár, Kramp-Karrenbauer pedig a kancellári tisztség várományosa.



Az utóbbi évek meghatározó témájáról, a migrációról azt mondta, hogy nemzeti szinten sikerült ellenőrzés alá vonni a folyamatokat, de európai uniós szinten még "mérföldekre van a megoldás".



Az Európai Unió és Törökország menekültügyi megállapodása ugyan továbbra is hozzájárul az "enyhüléshez", viszont "ha a tengeri mentők egy hajója az olasz partoknál áll, rögtön felhívnak, hogy hajlandóak vagyunk-e befogadni hét vagy tizenkét embert, de a többi tagállam többsége sajnos hallgat" - mondta Horst Seehofer.



MTI