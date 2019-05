Feldman: a borászat felkészültsége alap a pezsgő reneszánszához

2019. május 30. 12:42

A magyar bor- és pezsgőkészítő szakmai közösség felkészültsége jó alapot ad a tradicionális pezsgő minőségi reneszánszának folytatásához - mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára csütörtökön, Etyeken.

Feldman Zsolt a Rókusfalvy Birtokon tartott első magyar pezsgőkonferencián arról beszélt, hogy a napjainkban Magyarországon forgalomba hozott borászati termékek 6-7 százaléka pezsgőféle, ami jelentős arány. Hozzátette, hogy a továbblépés lehetőségét a kormány megteremti, amiben segíthet az eredetvédelem, a földrajzi árujelzők alkalmazása, a termőhely és a termékek közötti kapcsolat erősítése.



Az államtitkár elmondta, hogy a nyughatatlan, alkotni vágyó és piaci lehetőséget érző borászok a pezsgőkészítés területén is előrébb akartak lépni és ebben partnerre találtak a kormányzatban; az adminisztrációs terhek csökkentésével a termelők alkotói szabadsága kiteljesedhetett. Hozzátette, a kormányzat figyel arra, hogy a szőlőterületek megújításához, a technológia fejlesztéséhez is segítséget adjon.



Rókusfalvy Pál borász, társszervező elmondta, hogy a rendezvény szempontjából fontos volt, hogy külföldi vendégeket is meghívhattak; érdemes megnézni a világban, hogyan készítenek pezsgőt és hogyan értékesítik azok, akik ezt a hagyományt már sok száz éve megteremtették.



MTI