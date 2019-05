A parlament nem fogadta el az ukrán kormányfő lemondását

2019. május 30. 15:19

Nem fogadta el az ukrán parlament csütörtökön Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnök lemondását, mert a kabinet mögött álló két legnagyobb létszámú frakció ezt nem támogatta szavazatával.

A kormány menesztése mellett csak 97 képviselő szavazott a szükséges 226 helyett a 450 tagú parlamentben.



A szavazás előtt Szerhij Szoboljev, a Julija Timosenko vezette Haza (Batykivscsina) párt frakciójának képviselője közölte, hogy annak idején ennek a kormánynak a megalakítását sem támogatták, így megszavazzák menesztését is.



Oleh Ljasko, a Radikális Párt vezetője úgyszintén jelezte, hogy frakciója Hrojszman és kormánya távozása mellett van. Mellesleg kifogásolta, hogy Volodimir Zelenszkij államfő nem volt jelen az ülésteremben.



A hivatalából a minapi elnökválasztás után távozott Petro Porosenko volt elnök mögött álló parlamenti frakció, és a másik kormánypárt, az Arszenyij Jacenyuk volt miniszterelnök vezette Népi Front viszont előre jelezte, hogy nem szavazza meg a kabinet menesztését.



Makszim Burbak a Népi Front képviselője, illetve Artur Heraszimov, a Petro Porosenko Blokkjának (BPP) frakcióvezetője kijelentették, hogy amíg az ország "háborgó" állapotban van, addig a kormány leváltása veszélyes következményekkel járhat, hiszen fegyveres konfliktus zajlik Ukrajna keleti részében.



Zelenszkij április 20-i beiktatási beszédében szólította fel a kormányt lemondásra. Hrojszman még aznap jelezte, hogy benyújtja lemondását. Az erről szóló dokumentumot pár nappal később be is nyújtotta a parlamentnek. A lemondás elfogadása a parlamentben egyben az egész kormány menesztését is jelentette volna azzal, hogy a kabinet tagjainak ügyvivőként el kell látniuk feladatukat az új kormány megalakulásáig.



A Népi Fronthoz tartozó Andrij Parubij házelnök a csütörtöki ülésen kijelentette, hogy tiszteletben tartja Hrojszman szándékát, de "ezekben a nehéz időkben" meg kell őrizni az ország stabilitását. Az új államfőre utalva hozzátette, hogy amíg "valaki kísérletezget" az országban, addig a kormánynak és a parlamentnek dolgoznia kell.



A szavazás után Hrojszman megköszönte a képviselőknek a támogatást, és kijelentette, hogy készen állt bármilyen döntésre, és tisztában van a felelősségével.



A munkáját kritizáló képviselőknek azonban a szemére vetette, hogy a parlament az általa meghiúsított számos határozattal éveken át nagyon megnehezítette a munkáját.



"Önök ma nem Ukrajnáról beszéltek, hanem a saját mandátumukról, a saját mentelmi jogukról, nekem pedig Ukrajna és az ukránok a fontosak" - vetette oda a képviselőknek.



Eközben Zelenszkij benyújtotta a parlamentnek azt az előterjesztést, amelyben kéri a törvényhozást Sztepan Poltorak védelmi és Pavlo Klimkin külügyminiszter, valamint Vaszil Hricak, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) főnökének menesztésére. Mindhárom tisztségre az alkotmány szerint az államfőnek van joga jelölni személyeket. A két miniszter már beadta lemondását, az SZBU főnöke jelenleg hivatalosan szabadságon van, feladatait ideiglenesen a Zelenszkij által nemrég kinevezett új helyettese, Ivan Bakanov látja el.

MTI