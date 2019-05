Elszórtan zápor, néhol zivatar

2019. május 30. 16:09

Nagyjából az Arhangelszk-Minszk-Budapest vonalban hullámzó frontzónát figyelhetünk meg, amely mentén többfelé fordul elő eső, zápor, zivatar. A Kárpát-medence felett, illetve attól délre magassági hidegörvény is található, ezek együttes hatásaként a térségből több helyről jelentettek 50 mm-t meghaladó 24 órás csapadékösszeget. A front mentén és a front mögött viszonylag hűvös az idő, általában 15 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Kelet-európai-síkság fölött anticiklon helyezkedik el, délies áramlással egészen északra is meleg levegő áramlik. Az Ural előterében még az északi sarkkör közelében is 25 fok köré emelkedik délutánra a hőmérséklet. Ugyancsak napos, száraz idő jellemző az Ibériai-félszigetre és Franciaország déli felére. Portugáliában és Délnyugat-Spanyolországban 30, 33 fokig melegszik fel napközben a levegő. Péntek estig a Kárpát-medence időjárását továbbra is az említett magassági hidegörvény alakítja, de jelentős mennyiségű csapadékra az ország döntő részén már nem kell számítani.

Előrejelzés az ország területére péntek estig: A Dunántúlon és az északi megyékben reggelig jellemzően erősen felhős lesz az ég, az Alföldön azonban fokozatosan szakadozik a felhőzet. Csütörtök délután elszórtan lehet eső, zápor, keleten néhol zivatar, éjszaka viszont egyre kevesebb helyen kell csapadékra számítani. Pénteken közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, a Dunántúl északnyugati részei lehetnek naposabbak. Elsősorban a déli és keleti megyékben lehet elszórtan zápor, néhol zivatar. Másutt kisebb a csapadék valószínűsége. Az északi, északkeleti szél megélénkül, Sopron és a Zemplén környékén olykor meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 19 és 23 fok között valószínű.

MTI