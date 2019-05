Magyar alkotók tárlata Tel-Aviv képzőművészeti seregszemléjén

2019. május 30. 21:30

Magyarország a fókuszban címmel magyar alkotók alkotásaiból nyílt válogatás Izrael legnagyobb, Friss festék (Céva tarí) címmel évente megrendezett képzőművészeti seregszemléjén.

A május 30-tól június 3-ig tartó kiállításon és művészeti vásáron külön teremben mutatják be számos magyar művész alkotását a tel-avivi expó egyik kiállítási csarnokában.



Az ünnepélyes megnyitón Ledényi Attila, a budapesti Art Market alapító igazgatója elmondta, hogy a már harmadik éve zajló együttműködés keretében a legjobb budapesti galériák és a legkiválóbb művészek munkáiból válogattak az izraeli közönség érdeklődésének felkeltésére.



Benkő Levente, Magyarország tel-avivi nagykövete beszédében kiemelte az idén először megrendezett magyar-izraeli kulturális évad eseményeinek sokszínűségét, s ezek sorában a kortárs képzőművészeti kooperáció jelentőségét.



Emlékeztetett, hogy 2017-ben a budapesti Art Marketnek Izrael volt a díszvendége, először abban az évben már Tel-Avivban is bemutatkozhattak a magyar művészek, s ez tavaly is megismétlődött, amikor neves magyar galériák részvételével érkeztek az alkotások.



Idén The Viewer, vagyis A néző címmel válogatott a kiállítás kurátora, aki a megfigyelő és a megfigyelt tárgy kapcsolatát helyezte a középpontba. A tárlatot a divat és a vizuális művészetek találkozási pontja inspirálta, az utóbbi éveknek az a jelensége, hogy a közösségi média platformjainak hatására különös figyelem hárul a stílustrendek és a divat változására, s ez hatással lett az esztétikai élményekre és a képzőművészetekre is.

MTI