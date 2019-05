Luigi Di Maio maradt az olasz Öt Csillag Mozgalom vezetője

2019. május 30. 21:42

Nem váltják le Luigi Di Maiót az egyik olasz kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) éléről - döntöttek a párt választói a csütörtökön rendezett internetes szavazáson.

Az M5S honlapján (blogdellestelle.it) tartott voksoláson a párt regisztrált szavazóiból több mint 55 ezren vettek részt. Nyolcvan százalékuk támogatta, hogy Luigi Di Maio maradjon a párt vezetője.



Luigi Di Maio közösségi oldalán köszönte meg a bizalmat. Hangsúlyozta, hogy a következő időszakban az M5S "mély átszervezésen" esik majd át.



Az olasz kormánypárt vezetője szerdán jelentette be, hogy internetes voksolásra szólítja az M5S szavazóbázisát, ők döntsenek arról, hogy maradjon-e, vagy távozzon az M5S éléről, miután a párt támogatottsága a korábbi felére zuhant vissza a múlt heti EP-választásokon. Így a közvetlen demokráciát hirdető M5S szokása szerint a választókra bízta a pártot érintő döntést.



Az M5S a vasárnapi EP-választásokon a szavazatok 17 százalékát kapta, és ezzel történelmi minimumra csökkent a támogatottsága. A civil mozgalomból 2009-ben alakult párt először 2013-ban jutott be a római parlamentbe, és azóta a legnagyobb olaszországi politikai erőnek számított. A 2014-es EP-választásokon 21,5 százalékot szerzett, a tavalyi olasz parlamenti választásokon 32,7 százalékot.



Azonban az utóbbi egy év alatt - miközben kormányon volt - az M5S több mint 6 millió szavazót elveszített. A másik kormánypárt, a Matteo Salvini vezette Liga ezzel szemben a tavalyi olasz parlamenti választásokon szerzett 17,4 százalékról a mostani EP-választásokon 34 százalék fölé ugrott. Az M5S összeomlását a párt vezető politikusai közül többen a miniszterelnök-helyettes Luigi Di Maio "erőtlen" politizálásának tudták be. Elemzők szerint Luigi Di Maio azért kezdeményezte pártvezetői szerepének internetes megerősítését, mivel így elkerülte, hogy a párt vezetősége leváltsa.



A 32 éves Luigi Di Maio az M5S megalakulásától kezdve a párt meghatározó tagja volt. 2017-ben vette át az M5S vezetését a humorista Beppe Grillótól, 2013 és 2018 közt az olasz képviselőház elnöke volt. Tavaly júniustól az M5S-Liga kormány egyik miniszterelnök-helyettese, valamint munkaügyi és jóléti miniszter is egyben.



Az M5S-Liga alkotta római kormányban megváltozott erőviszonyok előrevetítették a két szövetséges közti törést. Olasz sajtótalálgatások szerint a kormányt ősszel buktathatják meg a költségvetési törvény parlamenti megszavazása előtt.

MTI