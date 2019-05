Egyre nagyobb feszültséget okoznak Szlovéniában az illegális bevándorlók

2019. május 31. 21:35

Egyre komolyabb feszültséget okoz Szlovéniában, hogy továbbra is folyamatosan kelnek át az országon az illegális bevándorlók. Néhány héttel ezelőtt egy idős férfit is elraboltak a kocsijával együtt. Ennyire durva bűncselekmény azóta nem történt, viszont a hegyek között több nyaralót és hétvégi házat feltörtek, jelentős az anyagi kár – közölte az M1 Híradója.

Feldúlt és felégetett hegyi pihenőházak, nyaralókat mutattak be az M1 Híradójában a balkáni migrációs útvonal szlovéniai szakaszán. Az egyik közkedvelt pihenőhelynek betörték az ablakait is. Az erdőn át vezető út tele van eldobált ruhákkal, hátizsákokkal, amelyeket a migránsok hagytak maguk után. A helybeliek már nem lepődnek meg.

Ilirska Bistrica település vezetése felszólította a lakosokat, hogy jegyezzék fel a betöréseket és az ehhez hasonló helyszíneket. A Szlovénián át vezető migránsútvonalon már 60 helyszínről gyűjtöttek adatot, ezeket a község hivatalos honlapján közzé is tették.

Egy másik határ menti szlovén településen, Gradinban a helybeliek elkezdték összeszedni a migránsok által eldobált szemet. Az ott élők jól emlékeznek néhány hete egy másik szlovén faluból migránsok raboltak el egy helybéli férfit. Az Idegenrendészeti Hivatal vezetője ezért óvatosságra int. Mint mondta: a jó idő beálltával egyre több migráns érkezik, ezért fontos, hogy az emberek zárják be az autóikat, valamint a házak és melléképületek ajtóit.

A határrendészeti szóvivő arról is beszélt: a migránsok útvonala számos szlovén tengermelléki várost is érint, de a legtöbben most a magyar határhoz közelebb eső bistricei környékén próbálnak továbbmenni Európa belseje felé.

hirado.hu - M1