Férfi kézilabda BL - A Kielce legyőzésével döntős a Veszprém

2019. június 1. 18:10

A Telekom Veszprém 33-30-ra legyőzte a lengyel Vive Kielce csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája szombati elődöntőjében, a kölni négyes döntő első játéknapján.

A magyar csapatnak ez volt a nyolcadik elődöntője a BL-ben: korábban négy alkalommal kikapott a legjobb négy között, háromszor pedig a fináléba jutott, és végül ezüstérmet nyert. A veszprémiek a mostani idényben november közepéig négyszer is kikaptak a csoportkörben, azóta viszont minden BL-meccsüket megnyerték, remek sorozatuk immár 12 meccs óta tart.



Férfi Bajnokok Ligája, elődöntő:

Telekom Veszprém-PGE Vive Kielce (lengyel) 33-30 (13-13)



gólszerzők: Nenadic 12, Gajic 5, Lékai, Strlek 4-4, Nagy L. 3, Tönnesen, Blagotinsek 2-2, Ilic 1, illetve A. Dujshebaev 7, Cindric, Karalek 5-5, Janc, Kulesh 3-3, Moryto, Mamic 2-2, Fernández Pérez, Jurkiewicz, Jachlewski 1-1



A tizedik kölni négyes döntő alkalmából látványos show-műsor vezette fel az első mérkőzést: 16 LED-fal ereszkedett a pályára, amelyen az eddigi kilenc torna legemlékezetesebb pillanatai voltak láthatóak.

A lengyelektől Daniel Dujshebaev és Michal Jurecki, a magyar csapatból pedig Jamali Iman és René Toft Hansen hiányzott sérülés miatt.

Kiválóan kezdett a Veszprém, amely remekül védekezett, és Sterbik Árpád védéseire alapozva négy perc alatt 4-0-ra elhúzott. Ezt követően az ellenfél is felvette a játék ritmusát, sokkal hatékonyabban védekezett, a magyar csapat játékosai pedig egyre többet hibáztak (7-5). A 21. percben Marko Mamic góljánál ráadásul Sterbik bokája megsérült, le kellett cserélni. A vajdasági születésű kapus a folytatásban már nem is tudott visszatérni, pedig amíg a pályán volt, 14 lövésből nyolcat hárított.

A nyáron éppen Veszprémbe igazoló Vladimir Cupara védéseinek köszönhetően átvették a vezetést a lengyelek, és 6-1-es sorozatuk után David Davis időt kért, mert játékosai nem találták riválisuk felállt védőfalának ellenszerét, számos alkalommal eladták a labdát, így sok gólt kaptak gyors kontratámadásokból, ami addig nem volt jellemző rájuk.

A 25. percben a magyar bajnok már kétgólos hátrányban volt, de a szünetig sikerült egyenlítenie.

A második felvonásban a veszprémi irányítóktól sokkal jobb teljesítményre volt szükség, ezért Petar Nenadic a védekezés mellett támadásban is szerepet kapott, ám a lengyelek továbbra is rendkívül szorosan őrizték őket. A magyar együttes 4-1-es szériával kezdett, de a negyvenedik percben azonnali piros lap miatt szlovén védőjét, Blaz Blagotinseket is elveszítette, Nagy László pedig a vállát fájlalta, ezért számára is véget ért a meccs.

A veszprémiek ezután jól használtak ki egy emberelőnyt, Nenadic például a saját kapujának előteréből is betalált a Kielce üresen hagyott hálójába, Mikler Roland pedig egyre jobban védett (24-20). Ezután Luka Cindric öt góljával tartotta a lépést a Kielce, majd Alex Dujshebaev percei következtek, így csapatuk ismét visszazárkózott (28-27).

A rendkívül izgalmas hajrában a Telekom Veszprém taktikus kézilabdával ismét ellépett, és három kulcsembere nélkül is sikerült kiharcolnia a döntőbe jutást a meccs legjobbjának megválasztott, 12 gólig jutó Petar Nenadic irányításával.

A két együttes 12. alkalommal találkozott egymással a BL-ben, a mérleg a Veszprém szempontjából két döntetlen és egy vereség mellett immár kilenc győzelem.



később:

Barcelona (spanyol)-Vardar Szkopje (macedón) 18.00

vasárnap:

a 3. helyért 15.15

döntő 18.00

MTI