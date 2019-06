Délvidéki néprajzkutató kapott Brunszvik Teréz-díjat

2019. június 2. 09:32

Dr. Szőke Anna kishegyesi néprajzkutatót, nyugalmazott óvodapedagógust, népművelőt, a pedagógusnap alkalmából Brunszvik Teréz-díjjal tüntették ki. Budapesten, a Pesti Vigadóban szombaton vette át a díjat.

A Brunszvik Teréz-díj az oktatási miniszter által adományozható egyik szakmai elismerés, amely kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért, valamint az óvodapedagógus képzésben kiemelkedő munkát végző oktatók elismerésére adományozható.

Dr. Szőke Anna számos díjat kapott már eddig is. Egy évvel ezelőtt vajdasági magyarság néprajzi kutatása terén kifejtett munkája és eredményei elismeréseként a Magyar Néprajzi Társaság Pro Ethnographia Minoritatum emlékéremmel tüntette ki dr. Szőke Annát, a vajdasági Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnökét. De még 2013-ban a magyar néprajz legrangosabb elismerésében, Győrffy István Emlékéremben részesült dr. Szőke Anna kishegyesi néprajzkutató és pedagógus. Az elismerést Debrecenben vette át, ahol néprajzi tanulmányait folytatta és ahol doktorált is.

Szőke Anna óvodapedagógus és etnográfus, a magyar kisebbségi kultúra és a délvidéki magyarság néprajzi kutatásának kiemelkedő személyisége. Óvodapedagógiai munkássága nem csupán szűkebb hazájában, hanem széles körben ismert. A néprajzszakot az Debreceni Egyetemen végezte, és ugyanitt szerzett egyetemi doktori (Ph.D) fokozatot. Könyvek, kiadványok, néprajzi tanulmányok egész sora kapcsolódik nevéhez. Vajdaságban jelentős eredményeket ért el a néprajzi hagyományok gyűjtése, a vallási néprajz és a társadalomnéprajz területén. Tudományos írásai szakmai szempontból színvonalasak és igényesek, kritikusai szerint pedig nem mellékesen hitelesek. Szőke Anna az óvodapedagógia terén kifejtett, valamint néprajzi munkássága révén is jelentős mértékben járult hozzá a Szerbiában élő magyarság identitásának megőrzéséhez.

Dr. Szőke Anna több mint tíz évig volt a kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke. A kishegyesi nyugalmazott óvópedagógus, népművelő, néprajzkutató többi között a Magyar Életfa díj egyik kitüntetettje. 2000 óta a Magyar Kultúra Lovagja, 2009-ben Aracs-díjban, 2013-ban Győrffy István-emlékéremben részesült.



Óvodapedagógiai és néprajzi munkásságát — mindkettőről több könyv is tanúskodik — nem csupán szűkebb hazájában, hanem az anyaországban is ismerik. Nevéhez fűződik a többi közt a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének megalapítása, a Vajdasági Magyar Óvodások Színjátszó Találkozójának létrehozása, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöki tisztségét pedig 2013 óta tölti be. 2000-ben jelent meg az Elszaladt a kemence című könyve, mely Magyarországon is forradalmasította az óvodai programot. A kétezer példány nagyon gyorsan elkelt, mert ez volt az első ilyen jellegű kiadvány. 2010-ben szülőfaluja, Kishegyes díszpolgárává avatták.

Tóth Péter

vajma.info