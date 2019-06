Az USA-sajtó elhallgatja az erdélyi magyarok létezését

2019. június 2. 10:16

A szombati New York Times bukaresti beszámolója egy szóval nem emliti a székelyeket/magyarokat - írja az Amerikai Magyar Lobby. Az ujságirók (akik a magyar népet, mint faji és vallási előitéletek rabjait mutatták be, olyanoknak akik a Pápa kérése ellenére sem fogadnak be szerencsétlen menekülteket, akikre mint a "szögesdrót népére" gondol a Nyugat), ők most olyan beszámolót irtak, mely szerint Romániának egyetlen megkülönböztetett kisebbsége van: a cigányság, hogy Csiksomlyóra a cigányság emberi jogainak védelmében megy a Pápa és a magyarságnak nem csak jogait, de létezését sem emliti.

Lipták Béla, az Amerikai Magyar Lobby vezetője arra kéri a világ magyarjait, hogy írjanak a New York Times szerkesztőségének, és a levélben hívják fel a lap figyelmét az erdélyi magyarság létezésére.

A NYT cimei: letters@nytimes.com, feedback@nytimes.com, de irhatnak bármelyik lapnak, melyet Önök olvasnak - közli Lipták Béla.

gondola