Beke István és Szőcs Zoltán meglátogatását nem engedélyezte a börtön

2019. június 2. 10:54

A Volt Politikai Foglyok Szövetségének (VPFSZ) Kovászna megyei elnökével, Török Józseffel közösen tartott sajtótájékoztatón mutatott rá Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő a kommunista titkosrendőrségtől örökölt beidegződések, valamint szemléletmód napjainkban is tapasztalható továbbélésére és ennek következményeire, Beke Istvánra és Szőcs Zoltánra nézve.



Amint elhangzott, Kulcsár-Terza József szokásához híven az elmúlt héten is kísérővel szerette volna meglátogatni politikai foglyainkat, a feketehalmi börtönben raboskodó Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt.

Választása ezúttal Török Józsefre esett, aki a kommunista rendszerben 9 évet töltött rácsok mögött politikai nézetei miatt. Kénytelen volt azonban tudomásul venni, hogy az intézet parancsnoksága ezt nem engedélyezi. Írásban kért magyarázatot erre az illetékesektől, akik a visszautasítást azzal indokolták, hogy a látogatókra vonatkozó törvény nem teszi ezt lehetővé. Kulcsár viszont az esetet úgy értelmezi, hogy Török személyével kapcsolatban merültek fel kifogások, hiszen a csíkszeredai fegyházban 10, míg a feketehalmiban 5 látogatást tett ez idáig valakinek a kíséretében. A 15 alkalom közül pedig egyetlen egyszer, Tóth Bálint esetében fordult elő, hogy ezt nem engedélyezték. Vele kapcsolatban azonban a tudomására hozták, hogy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom volt szóvivőjeként az illető számukra nemkívánatos személy.

Török József megerősítette Kulcsár gyanúját, ugyanis elmondása szerint az 1989-es változás után is naponta tapasztalja, hogy egyes szervek figyelemmel kísérik minden lépését. Véleménye szerint ilyen tekintetben semmi sem változott, a SRI-re átkeresztelt román titkosrendőrség ugyanazzal a mozgástérrel rendelkezik, mint a volt Securitate. Az általuk politikailag megbízhatatlannak bélyegzett személyeket ma is megfigyelés alatt tartják. Beszédes az a tény is, hogy 30 esztendővel a kommunizmus bukása után sem rehabilitálták azokat – saját magát is beleértve -, akik súlyos börtönéveket töltöttek politikai nézeteik, vagy nemzeti hovatartozásuk miatt. Az általa is ártatlannak tartott Beke Istvánnal és Szőcs Zoltánnal azért szeretett volna találkozni, hogy megossza velük a rácsok mögött eltöltött 9 év tapasztalatait, és ezáltal lelket öntsön beléjük. Így viszont csak a sajtón keresztül tudja kitartásra buzdítani őket. Ami pedig az elítélésük alapját képező terrorcselekmény szándékát illeti, Török József nem érti, hogyan engedélyezhetik továbbra is a petárdák árusítását, amikor a titkosszolgálat szerint életeket kioltó bombát lehet gyártani belőlük.

Végezetül Kulcsár-Terza üdvözölte az EMNT által a csíkszeredai református templomban péntek 17 órára tervezett ökumenikus istentisztelet megszervezését, melyen az ártatlanul elítélt székely fiatalok ügyére szeretnék felhívni a pápalátogatás okán idetekintő világ figyelmét. Bízván a közös ima erejében, mindenkit részvételre buzdított.

Bedő Zoltán

hirmondo.ro