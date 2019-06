Meleg lesz, de a jövő héten is többször várható eső

2019. június 2. 15:03

Sok lesz a napsütés, de a jövő héten is többször lesznek záporok, zivatarok. Ezzel együtt meleg lesz, sokfelé 28-29 fokos maximumokra kell készülni - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgála országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.

Hétfőn a déli óráktól elszórtan, nagyobb eséllyel délen, délkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Nagy területen megélénkül a szél, zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban általában 12-17 fok lesz, de északkeleten helyenként 8-10 fok is előfordulhat. Napközben 24-29 fokig melegszik a levegő.



Kedden, szerdán és csütörtökön mindenhol kisüt a nap. Elsősorban délután, este többfelé várható zápor, zivatar. Zivatar környezetében erős vagy viharos széllökés is lehet. A minimumhőmérséklet mindhárom nap 12-17 fok között valószínű. A nappali maximumok kedden 22-28, szerdán és csütörtökön 23-28 fok között alakulnak.



Pénteken a sok napsütés mellett északkeleten lehet több a felhő, és ott várható legnagyobb eséllyel zápor, zivatar, de összességében az előző napoknál már szárazabb idő várható. A leghidegebb órákban 13-18 fok lesz. Napközben 25-29 fokig melegszik a levegő.



Szombaton sok napsütés ígérkezik, de egy bizonytalan mértékben megközelítő hidegfront hatására az ország egy részén átmenetileg jelentősebb felhősödés is lehet. Leginkább az ország északkeleti harmadában van esélye számottevő zápornak, esetleg zivatarnak. A minimumhőmérséklet 14-19, a maximumhőmérséklet 24-29 fok között valószínű.



Vasárnap napos, gomolyfelhős idő várható. Kisebb záporok több helyen is előfordulhatnak, de érdemi csapadék, esetleg zivatar inkább csak északkeleten lehet. A légmozgás élénk, erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-18, a legmagasabb hőmérséklet 23-28 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.

MTI