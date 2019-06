Történelmi sportévet zárt a 120 esztendős Ferencváros

2019. június 2. 18:08

A Ferencváros a 2018/2019-es bajnoki évben négy csapatsportágban is első helyen végzett, miután női labdarúgói vasárnap délután megszerezték az NB I aranyérmét. Az FTC férfi és női futballban, valamint férfi jégkorongban és vízilabdában lett idén magyar bajnok.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke az MTI-nek azt emelte ki, hogy történelmi sportévet zártak a zöld-fehérek, lévén az idén 120 éves FTC történetében még sosem volt arra példa, hogy négy csapatbajnoki aranyérmet szereztek volna egy idény alatt. Az is mindössze csak négyszer fordult elő 1899 óta, hogy egy esztendőben a Fradi három látványsport csapata is bajnokságot nyerjen!



Erre korábban 1956-ban volt példa, amikor jégkorongban, vízilabdában és kézilabdában nyertek a férfiak, majd 1968-ban, amikor a futballisták és a pólósok mellett a női kézilabdázók győzedelmeskedtek, aztán 1995-ben a labdarúgók és a női kézisek mellé a hokisok társultak, majd 1997-ben a jégkorong mellett női kézilabdában és női kosárlabdában lett aranyérmes a Ferencváros.



"Ez fantasztikus teljesítmény, ráadásul történelmi esztendő azért is, mert a klub alapításának 120. évében nyerte meg az FTC férfi labdarúgócsapata a 30. bajnoki címét" - tette hozzá Kubatov Gábor a távirati irodának. - "Senkinek sincs három csillag a címere felett! Férfi vízilabdázóink és női labdarúgóink ráadásul a bajnokság mellett a Magyar Kupában is elsők lettek!"



MTI