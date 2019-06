Női kézilabda - Kiütéses győzelmet arattunk Ausztriában

2019. június 2. 19:51

A magyar női kézilabda-válogatott 18 góllal nyert az osztrák csapat vendégeként vasárnap a decemberi női kézilabda-világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén.

Eredmény, vb-selejtező, 1. mérkőzés: Ausztria-Magyarország 23-41 (9-20)

A magyar gólszerzők: Tóth G. 9, Háfra, Klujber 5-5, Schatzl, Faluvégi 4-4, Lukács, Klivinyi, Márton 3-3, Tomori 2, Szabó, Kopecz és Tóvizi 1-1

A magyar válogatottban Kovacsics Anikó kisebb sérülése miatt nem léphetett pályára, így csak a kispadon ülve szurkolt társainak.



Kim Rasmussen szövetségi kapitány együttese ötletes, jó támadójátékkal kezdte az összecsapást, így az osztrákok edzőjének 11 perc után, négygólos hátrányban időt kellett kérnie. A játékmegszakítás után sem változott sokat a mérkőzés képe: az esélyesebb magyarok játszottak fölényben, a keret legfiatalabb tagja, a 19 éves Márton Gréta megszerezte első felnőtt válogatottbeli gólját, míg Klujber Katrin kétszer is üres kapura volt eredményes (7-16). A szünetben 11 gól volt a különbség a jól védekező és abból könnyű gólokat elérő magyar csapat javára.



A második félidőben is eredményesen kézilabdázott Rasmussen csapata, a 43. perc legvégén Szabó Laura a 30. magyar találatot szerezte. A játékrész második felében a csereként beállt Janurik Kinga több látványos védést is bemutatott, tovább nőtt a magyar előny (20-36), amely a találkozó végére 18 gólra hízott, így a magyar csapat nyugodtan készülhet a szerdai, 18 órakor kezdődő zalaegerszegi visszavágóra.



A párharc győztese kijut az év végi, Japánban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

MTI