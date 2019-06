Csáky Pál: a szlovák kormánykoalíciót a korrupció tartja össze

2019. június 2. 20:19

A TA3 hírtelevízió „Politikában” címmel élőben sugárzott vasárnapi vitaműsorának stúdióvendégei Csáky Pál (MKP) és Nagy József (Most-Híd) leköszönő európai parlamenti képviselők voltak.

Mint ismeretes, az európai parlamenti választásokon a Magyar Közösség Pártja 4,96%-os támogatottsággal, néhány száz szavazat híján maradt a bejutási küszöb alatt, a Most-Híd pedig 2,59%-ra „tornázta” le magát.

Nagy József szerint most fizetik meg a 2016-ban megalakult szlovák kormánykoalíció árát.

Ennek ellenére nem ítélte el a Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) és a Smerrel kötött koalíciót, mert szerinte akkor nem volt más lehetőség, amennyiben nem akartak új parlamenti választásokat.



A Most-Hidat „racionális” és az együttműködés pártjának nevezte. A párt rossz eredménye mögött Nagy szerint ott van az is, hogy a választók nem értékelték a párt eredményeit, köztük a déli régiókba irányuló befektetéseket és az autópályák építését.

Nagy József hangsúlyozta: Bugár Béla továbbra is a szlovákiai magyarság legnépszerűbb politikusa, sokan miatta választják a pártot. Úgy véli, Csáky Pálon kívül nem akad más az MKP-ban, aki ennyire kritikusan szemlélné őt. Hangsúlyozta, a Most-Híd nem engedi, hogy kívülről káderezzék a politikusait. Ami a jövőt illeti, szerinte azt kell keresni a pártokban, ami összeköti őket, nem pedig az elválasztó tényezőkre figyelni. Műsorvezetői kérdésre Orbán Viktorral kapcsolatban megjegyezte, hogy gondjuk van a magyar kormány médiapolitikájával, példaként említette a közmédiát.

Csáky Pál köszönetet mondott a szavazók támogatásáért, amelynek hála három parlamenti pártot is megelőzött az MKP. Tájékoztatott arról, hogy jogászaik a szavazatok újraszámlálásának lehetőségét is vizsgálják, mint ismeretes, több 10 ezer szavazat érvénytelen volt.

Az MKP-t elvi alapokon politizáló pártként határozta meg, így az soha nem lépett volna kormányra a Smer és az SNS koalíciós partnereként, az Orbán Viktor vezette Fidesszel kapcsolatban pedig emlékeztetett arra, hogy az MKP partnerpártjáról van szó.



Csáky rámutatott, hogy a szlovák kormánykoalíciót a korrupció tartja össze, és a választók most kiállították az erről szóló bizonyítványt.

Ami a jövőbeli együttműködést illeti, Csáky hangsúlyozta, hogy az nem matematikai, hanem elvi és morális kérdés.

Elméleti lehetőségként a mai szlovák kormány ellenzéki pártjaival való koalíciókötést is említette. Mint mondta, Bugár Béláról nem ő, hanem a választók állították ki a bizonyítványt, ebben az évben immár másodszor, hiszen a Most-Híd elnöke a köztársaságielnök-választáson is csak mindössze 3,1%-os eredményt volt képes elérni.



Emlékeztetett arra, hogy 2010-ben, amikor az MKP nem jutott be a parlamentbe, ő azonnal visszalépett, teret hagyva a fiatalabb generációnak. Csáky háromszor is nemet mondott arra a kérdésre, hogy visszatérne-e az MKP elnöki székébe. Bugár Béla és a Most-Híd esetében a brezsnyevi-csernyenkói effektus figyelhető meg, ha ellenállnak annak a szükségszerű generációváltásnak, aminek egyébként a jövőbeli együttműködés alapját kéne képeznie.

MTI