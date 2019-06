Egy különleges technológiával rekonstruálható lehet a Notre-Dame

2019. június 3. 00:57

Másfél hónapja gyulladt ki a párizsi Notre-Dame. Sokan azt gondolták, hogy a „Mi Asszonyunk” sosem fog már régi fényében pompázni, azonban rendelkezésre áll egy technológia, amelynek segítségével modellezni lehet az épület eredeti mását, és ez megteremti a lehetőséget a székesegyház pontos rekonstruálására.

Fehér András, a Mensor3D üzletági igazgatója a Kossuth Rádió Napközben című műsorában elmondta, a lézerszkenner technológiával virtuális utazást lehet tenni egy épületben és olyan zegzugokba képes az átlagember bepillantani, ahova hétköznapi körülmények között nem lenne lehetősége.

Centiméteres pontossággal képesek feltérképezni az épületeket, de a technológia arra is lehetőséget ad, hogy ha szükséges, milliméterre pontosan másoljanak le vele tárgyak, épületrészek térbeli helyzetét.

A lézerszkenner ugyanazt teszi, mint az a látogató, aki belépve egy épületbe körülnéz, az emberek azonban nem rögzítik adataikat x, y és z koordinátákba.

Ezt ki lehetek egészíteni fényképfelvételekkel, aminek következtében a lézerszkenner által készített pontfelhő és a felvételek együtt egy 3D-s képet adnak.

Egy ilyen fotorealisztikus látvány olyan hatást kelt, mintha repülne. Az épületről rengeteg információ áll rendelkezésre, ami elősegíti, hogy az épület bármelyik részéről építészeti metszetet lehessen készíteni. A rekonstrukció során ez nagy segítség egy építész számára, hisz ehhez jelenleg más módon nem lehetne hozzájutni.

A lézerszkenner valódi értéke az az adatmennyiség, ami egy pontfelhőt biztosít az építészeti szakemberek számára, a 3D-s grafikai képek pedig csak arra szolgálnak, hogy demonstrálják a nagyközönségnek, mit lehet előállítani az adatokból.

(Fotó: MTI/EPA/Pool/Michel Euler)

Az épületek felmérése úgy történik, hogy egy úgynevezett tripodra (háromlábú állvány) rögzítik a szkennert, amely 360 fokban körbeforogva rögzíti az adatokat az épületben, miközben egy forgó tükör eltéríti a lézersugarat. Ezután következik a fényképezés.

Van példa a lézerszkenner hatékonyságára, hiszen a XII. kerületi rossz állapotban lévő Hild-villát is a technológia segítségével mérték fel, és folyik a rekonstrukciója jelenleg is – fejezte be Fehér András.

