TEK: a holttesteket biztosan felhozzuk, a hajót csak lehet

2019. június 3. 12:57

Egy olyan darura vár a dunai munkát irányító Terrorelhárítási Központ, ami a Duna jelenlegi vízállása mellett nem fér el a hidak alatt, tehát várni kell a folyam alacsonyabb vízállására. Az összefogás: magyar-koreai-norvég-osztrák-cseh. Nagyszabású nemzetközi sajtótájékoztatót tartott hétfő délelőtt a Terrorelhárítási Központ a múlt szerdai dunai hajókatasztrófáról és a mentési munkálatokról. Hajdu János főigazgató tájékoztatóján elhangzott, eddig 621 fő vett részt a mentésben múlt szerda óta, intézményesen a Belügyminisztérium, az ORFK, a BRFK, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a vízügy, a TEK, a Műegyetem és az MTA szakemberei.

A mentésről szólva elmondta, az első bejelentés más helyszínt jelölt meg, mint ahol valóban a Viking alá került a Hableány, A TEK főigazgatója megerősítette a hivatalos számokat: 7 főt mentettek ki, 7 koreai halottat megtaláltak és azonosítottak, további 21 főről nem tudni semmit, köztük van a hajó kétfős magyar személyzete. Gál Kristóf rendőrségi szóvivő elmondta, a szállodahajó kapitányát, a 64 éves C. Jurijt kihallgatták, őrizetbe vették, és ügyészségi indítványra elrendelték előzetes letartóztatását is. A Hableány kiemelésére a belügyi tárca a TEK-et jelölte ki, a főigazgató Hajdu János felidézte a baleset ismert és hivatalosan tudható körülményeit. Hosszabban beszélt arról, hogy a Duna a baleset idején 501 centiméteren állt, most 517 centi a vízállás, a (nem a vízmércénél lévő) hajó viszont nem 7,5, hanem 9 méter mélyen van a Dunában.

A hajóval kapcsolatban elmondta, hogy 27,2 méter hosszú és 50 tonna tömegű, ami azért fontos, mert jelenleg ezt egyetlen daru tudja kiemelni, a Clark Ádám-daru (emelési teherbírása: 200 tonna), a berendezést viszont a jelenlegi vízállás mellett nem tudják a helyszínre juttatni a hidak alatt, várni kell, hogy apadjon a folyó. A jelenleg a helyszínen tartózkodó Táncsics-daru épp 50 tonnát bír. Hajdu János hosszabban is beszélt a sodrásról, amely 4 méter másodpercenként, ez erősen befolyásolta a búvárok munkájának sikerességét. Mint mondta, két irányban gondolkodnak most: csak a holttesteket felszínre hozni, illetve a hajóval együtt mindent és mindenkit kiemelni, a kegyeleti szempontok figyelembe vételével. Minden reggel és este összeül a válságstáb, hogy az aktuális helyzetet elemezzék. Szót ejtett arról az eseményről is, amikor egy tájékozódási munkát végző búvár beakadt egy kábelével a létrába, amin lement, őt egy mentőbúvárnak kellett felhozni.

Az összefogás nemzetközi: 54 fővel érkezett a koreai delegáció, 27 speciális búvárral; az osztrák Cobra terrorellenes készültség is azonnal megérkezett, elsők között küldve szakembereket különleges szonártechnikával. Az eddigi legjobb szonárt a norvégok hozták Budapestre, a cseh szolgálat is küldött négy búvárt. Jelenleg tovább folynak a felderítő merülések, ezek során próbálnak emelési pontokat találni és kialakítani.

