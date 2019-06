Hat városban - Con Spirito Egyházzenei Fesztivál

2019. június 4. 08:35

Ötödik alkalommal rendezik meg a Con Spirito Egyházzenei Fesztivált, amely Budapesten kívül öt magyar megyeszékhelyen kínál programokat június 7. és 10. között.

A szervező Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. közleménye szerint a fővárosban, valamint Pécsett, Debrecenben, Szegeden, Békéscsabán és Nyíregyházán tartanak zenei rendezvényeket utcákon, tereken, templomokban és koncerttermekben.



A fesztiválon fellép Sebestyén Márta, Kovács Róbert orgonaművész és a Szent Efrém Férfikar. Utóbbi koncertjén a pünkösd legszebb zenéi csendülnek majd fel bizánci-görög, latin, ószláv és magyar nyelven, nyolc évszázad terméséből. Emellett Johann Sebastian Bach, Liszt Ferenc, Olivier Messiaen és Maurice Duruflé alkotásait is műsorra tűzik.



A részletekről a filharmónia közölte: a Kossuth-díjas Szabó Dénes által vezényelt, a világ egyik vezető énekkarának számító Nyíregyházi Cantemus Kórus Nyíregyházán ad hangversenyt, Békéscsabán és Debrecenben pedig Tóka Ágoston orgonaművész közreműködésével lépnek fel. Repertoárjuk a zeneirodalom széles skáláját öleli fel a reneszánsztól napjaink zenéjéig - ismertették.



Debrecenben Karasszon Dezső orgonaművész, zenetörténész tart orgonakurzust, amelynek keretében lehetőség nyílik az orgonairodalom mesterműveinek a megszólaltatására is - hívták fel a figyelmet a szervezők. A cívisvárosban Az orgona lelke című orgonabejáráson érdeklődők a megismerhetik a debreceni Református Kistemplom felújított hangszerét.



A kommüniké szerint a fesztivál keretében az érdeklődők még zenés áhítaton, pünkösdi liturgián, ünnepi istentiszteleten is részt vehetnek, továbbá tartanak flashmobot, szabadtéri zenés előadásokat, kórustalálkozót is.



Jegyek a Filharmónia helyi irodáiban, az ismert jegyirodákban, a hangversenyek helyszínein, valamint online a www.jegymester.hu oldalon válthatóak. További részletekről a www.filharmonia.hu oldalon lehet tájékozódni.

MTI