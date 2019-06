A negyedik polgármestert függesztik fel tisztségéből Háromszéken

2019. június 4. 09:13

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) döntése nyomán a bíróságok már a negyedik polgármestert függesztik fel Háromszéken, és mások is következhetnek. Ezúttal Dálnok község polgármesterét, Bartók Ede Ottót fosztották meg a posztjától a legfelsőbb bíróság döntése nyomán.



Akárcsak korábban a kökösi, lemhényi és kézdialmási polgármester esetében, a dálnoki elöljáró is azért kénytelen távozni a település éléről. mert az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség még 2016-ban összeférhetetlenséget állapított meg esetében. Indoklásuk szerint a polgármesteri tisztség összeférhetetlen azzal, hogy az elöljáró egyéni vállalkozói engedéllyel (PFA) rendelkezett annak érdekében, hogy a családja tulajdonában lévő mezőgazdasági területek után le tudja hívni a területalapú támogatásokat. Bár Bartók Ede Ottó megfellebbezte az ANI döntését, a legfelsőbb bíróság a napokban nem neki adott igazat, ezért hamarosan távoznia kell tisztségéből.



Dálnokon a jövő évi helyhatósági választásokig, prefektusi rendelettel Bangyán Sándor alpolgármester látja el a polgármesteri feladatokat. Értesülésünk szerint hasonló bírósági eljárás van folyamatban a kézdiszentléleki és bölöni polgármester ellen is, és látva az előzményeket, nagy valószínűséggel ők is mandátum nélkül maradnak. Bár ezekben az érintett polgármesterek által birtokolt PFA-k semmilyen üzleti kapcsolatban nem álltak az általuk vezetett önkormányzatokkal, nem rövidítették meg a községkasszát, és az elmúlt években jó település gazdáknak is bizonyultak, mégsem indulhatnak a jövő évi helyhatósági választáson, mert a bírósági döntés értelmében három évig nem tölthetik be a korábbi tisztségüket.



Bartók Ede Ottó idén télen azzal a példátlan hozzáállással került a hazai sajtó figyelmébe, hogy saját tulajdonú traktorával tette járhatóvá a dálnoki utakat, hogy a leesett nagy mennyiségű hó miatt a település ne szigetelődjön el a külvilágtól. A dálnoki polgármester akkor elmondta: nincs az önkormányzat tulajdonában traktor és hóeke és nem akarta a település költségvetését terhelni azzal, hogy külsős cégre bízza az utak hótalanítását, ezért saját traktorával tette járhatóvá a település útjait.



Az RMDSZ politikusai korábban többször is rámutattak, hogy az érintett polgármesterek egy tévesen értelmezett törvény miatt veszítik el a tisztségüket. A jogszabályban ugyanis az áll, hogy a választott tisztségviselők nem lehetnek ügyvezetők egy cégben.



Az egyéni vállalkozási engedéllyel rendelkező magánszemély egyben ügyvezető is, hiszen egyedül van a vállalkozásban, azonban a vidéki polgármesterek általában az örökölt, családi tulajdonú földeken gazdálkodnak, és az egyéni vállalkozói engedélyt (PFA) azért váltották ki, hogy a területalapú támogatást lehívhassák, esetenként pályázni tudjanak uniós forrásokra.

maszol.ro