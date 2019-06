Biztonsági intézkedésekkel készült Peking a Tienanmen-évfordulójára

2019. június 4. 09:30

Szigorított biztonsági intézkedéseket vezettek be, és fokozottan korlátozták az internet használatát a kínai hatóságok a Tienanmen téri vérengzés 30. évfordulóján, a diáktüntetés elfojtásáról Kínában nem emlékeztek meg, mert ez mindmáig tabunak számít.

A Peking központjában elhelyezkedő, csaknem 440 ezer négyzetméteres Mennyei Béke terén, ahol harminc évvel ezelőtt, 1989. június 4-ére virradóra a kínai hadsereg erőszakkal verte le az akkor másfél hónapja tartó demokráciapárti és kormányellenes diáktüntetést, kedden csupán a szokásosnál több biztonsági ellenőrző pont és útakadály emlékeztetett a kerek évfordulóra.



Kínában a megemlékezéseket, illetve a történtek nyilvános felemlegetését szigorúan tiltják, és őrizetbe veszik azokat, akik ezt nem tartják be. A kínai lakosság jelentős része, de főként a politikával jellemzőn nem foglalkozó, az 1980-as évek után született generáció számára ez a nap nem bír különösebb jelentőséggel. A tüntetéssorozat leverése óta eltelt harminc évben a kínai kormányzat szigorú ellenőrzése alatt tartotta az eseményekkel kapcsolatos információkat, és fokozta a fiatalok ideológiai nevelését.



Az átlagember az évforduló közeledtéből csupán annyit érzékelhetett, hogy a felügyeleti szervek a múlt hét óta fokozottan blokkolták az internetet az országban, megszűrték a külföldi tartalmakat, de az intézkedés a belföldi applikációk működését is érintette. Az internetezők azzal is szembesülhettek, hogy teljes egészében elérhetetlenné vált számukra a Wikipedia online tudástár, amelynek korábban csupán kínai nyelvű oldalaihoz korlátozták a hozzáférést.



A népszerű kínai élő közvetítési (live-streaming) platformok - köztük például a Bilibili - pedig egymásután tájékoztatták felhasználóikat arról, hogy június elején többnapos karbantartás miatt korlátozásokat vezetnek be, például egy ideig nem lehet új fiókokat létrehozni, a meglévő felhasználók pedig nem cserélhetik le profilképeiket. A kínai Twitternek is nevezett Weibo mikroblog pedig, számos egyéb, az eseményre utaló kifejezés mellett teljes mértékben letiltotta a Tienanmen szó használatát a bejegyzésekben.



Peking hivatalos álláspontja az üggyel kapcsolatban változatlanul az, hogy a tüntetések leverése helyes döntés volt a kormány részéről, mert ezzel biztosították az ország további fejlődéséhez szükséges stabilitást. Keng Suang a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn újságírói kérdésre az évforduló kapcsán annyit mondott: az elmúlt 70 évben elért hatalmas eredmények bizonyítják, hogy Peking helyes utat választott az ország fejlődése szempontjából.



A pekingi keményvonalas kommunista vezetés utasítására a kínai hadsereg 1989. június 3-ról 4-ére virradóra nekilátott a Tienanmen tér kiürítésének, amelyet április óta "megszállva" tartották a demokratikus változásokat követelő tüntetők. Az erőszakos művelet halálos áldozatainak száma máig ismeretlen. A becslések néhány száz és háromezer közé teszik a meggyilkolt emberek számát, de az akkor Pekingben állomásozó brit nagykövet 2017-ben előkerült titkos távirata szerint tízezer halottja volt a vérengzésnek.



MTI