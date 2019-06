Nemzeti összetartozás napja - Kárpát-medencei biciklis emléktúra

2019. június 4. 10:13

"Tekerj otthonról hazáig!" elnevezéssel Kárpát-medencei kerékpáros emléktúrát szervez a Pesti Fiatalokért Egyesület, hogy ezzel erősítsék a nemzeti összetartozást.

Kozma Dávid a szervezet képviseletében a rendezvényt bejelentve kedden, budapesti sajtótájékoztatón elmondta: nagyon fontos, hogy a nemzeti összetartozás tettekben is kifejezésre jusson, hogy a magyar fiatalok - éljenek Magyarország határain belül vagy kívül - aktívan részt vegyenek a közösségformálásban, a nemzet erősítésében.

A fiatalok felelőssége, hogy a nemzeti összetartozás unokáink számára is a mindennapok része legyen - tette hozzá.



Mint mondta, a közösségek a nemzet tartópillérei, a közös élmények alapozzák meg az összetartozás érzését, az egymás iránti tiszteletet, ezért szervezik meg a kerékpáros túrát.



Négy helyszínről összesen 76 település érintésével haladnak a kerékpárosok Budapest felé, ahová egyszerre érkeznek meg augusztus 20-án. Az egyik útvonal Dunaszerdahelyről (187 kilométer), a másik Nagyváradról (389 kilométer), a harmadik Szabadkáról (274 kilométer), a negyedik pedig Beregszászról (424 kilométer) indul, és a kerékpárosok augusztus 20-án a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében találkoznak.



A rendezvényre az otthonrolhaza.hu weboldalon lehet regisztrálni, augusztusban pedig mobiltelefonos applikáció is indul, hogy a résztvevők nyomon követhessék, merre halad a többi boly.



Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója a sajtótájékoztatón arról beszélt, nagyon örülnek annak, hogy az intézmény a magyar ifjúság számára ma is olyan ikonikus helyszín a városon belül, hogy a rendezvény befutójának választották.



A rendezvény nagykövete Erdei Zsolt világbajnok ökölvívó és Miklós Edit olimpiai 7. helyezett alpesi síző, mindketten az összetartozás fontosságát hangsúlyozták és csatlakozásra buzdítottak.



A sajtótájékoztatón a túrához csatlakozó Kárpát-medencei ifjúsági szervezetek is a rendezvényhez csatlakozás fontosságáról beszéltek.



MTI