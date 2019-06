ÁSZ-elnök: stabil környezetet teremt a költségvetés tervezete

Egy stabil, kiszámítható környezetet teremtő költségvetési tervezet vitájára lehet számítani, miután a kormány délután benyújtja a 2020-as költségvetési javaslatát a parlamentben - erről beszélt Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke az M1 aktuális csatornán kedden.

Soha ekkora tartalékkal nem számolt a kormányzat, alkottak egy csaknem nullás költségvetést, amelyben csak egyszázalékos a költségvetési hiány, de ugyanekkora tartalékot is beállítottak - tette hozzá.



Mint elmondta, a költségvetésben magas gazdasági növekedéssel számol a kormányzat, amely kockázatot is hordoz, mivel nem lehet tudni pontosan, hogy másfél év múlva milyen lesz a gazdasági növekedés, ezért rendkívül fontos, hogy kellő tartalékot képezzenek.



Hangsúlyozta: a tartalékok szükségesek, hiszen minden nagy makroelemző arra hívja fel a figyelmet, hogy az elmúlt 9 évben állandósult világgazdasági növekedés nem tarthat a végtelenségig.



Akkor lehet felkészülni a nehéz időkre, amikor van miből és a magyar gazdaság most rendkívül jól teljesít, nagy növekedésből adódó többletek jelenek meg, ezért fontos, hogy a felzárkózás, a beruházás és a megtakarítások megfelelő aránya is kialakuljon - magyarázta.



Domokos László kitért arra is, hogy a családokat is segíteni kellene abban, hogy tartalékokat képezzenek és, hogy az államnak fel kellene használni a rendelkezésre álló eszközöket ahhoz, hogy a családok pénzügyi biztonsága meglegyen.

MTI