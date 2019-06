Dunai hajóbaleset - Pintér: gyors és szakszerű volt a mentés

2019. június 4. 13:18

Rendkívül gyorsnak és szakszerűnek értékelte a szerdai dunai hajóbaleset utáni mentést a belügyminiszter az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága előtt kedden.

Pintér Sándor elmondta: fél óra elteltével már átvette a mentés irányítását, és a helyszínen volt az országos rendőrfőkapitány, a katasztrófavédelmi főigazgató, a budapesti főkapitány és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgató is.



A miniszter a polgári védelem, a mentőszolgálat és a civilek közreműködését is kiemelkedőnek nevezte.



A Duna teljes hosszában rövid időn belül megjelentek a rendőrhajók, önkéntes segítő hajók. A 7-8 másodperc alatt elsüllyedt hajó utasai közül több embert a rendőrjárőrök mentettek ki - közölte a miniszter.



Pintér Sándor szokásos évi meghallgatásán a szocialista Molnár Zsolt a Duna nagy forgalmáról, a vízi közlekedés esetleges szigorításáról kérdezte a minisztert. A miniszter erről egyelőre nem kívánt többet mondani, mondván, a történtek még elemező munkát igényelnek. Jelezte ugyanakkor, hogy a büntetőeljárás befejezése után tájékoztatják a bizottságot is.



A miniszter később a sajtónak nyilatkozva azt mondta: jó az együttműködésük a dél-koreai kormánnyal, a nagykövetséggel, valamint a búváraikkal is. Azt mondta, elfogadják érveiket arról, hogy ne menjenek be a hajóroncsba. A látótávolság gyakorlatilag nulla, nem tudni, mennyire sérült meg a hajó, milyen "csapdák" vannak a hajótesten belül. Jelenleg életveszélyes bemenni - hangsúlyozta.



Elmondta, hogy folytatják a felderítő mentéseket, ha tudnak, holttesteket is kiemelnek, de nem akarnak újabb tragédiát. A cél a hajóroncs biztonságos kiemelése - jelentette ki.



Pintér Sándor közlése szerint a szonárok révén tudják, körülbelül hogy fekszik a hajó. A Clark Ádám mentőhajó csütörtökre érhet a fővárosba.



A miniszter azt is elmondta, hogy a mentési munkálatok segítése érdekében a Belügyminisztérium összehívta a Vízügyi Tudományos Tanácsot, amelyben folyamatosan konzultálnak akadémikusokkal, a Budapesti Műszaki Egyetem tudósaival.



Múlt szerda este nem sokkal este 9 óra után a Margit hídnál a Viking szállodahajóval ütközött a jóval kisebb, dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó, amely másodpercek alatt elmerült. Hét embert a környező hajókon utazók mentettek ki, hét embernek a holttestét találták meg, mindannyian dél-koreai állampolgárok voltak, 21 ember eltűnt. Azóta további két ember holttestét találták meg, így jelenleg még 19 embert keresnek.



A szállodahajó 64 éves ukrán állampolgárságú kapitányát - gyanúsítotti kihallgatása után - múlt csütörtökön őrizetbe vették. A nyomozó hatóság előterjesztése alapján múlt pénteken a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványt tett a gyanúsított letartóztatására. Ezt a bíróság szombaton egy hónapra rendelte el.

MTI