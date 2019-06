Szili Torontóban: a diaszpóra ezer szállal kötődik a hazához

2019. június 4. 16:47

A diaszpóra mára ezer szállal kötődik az anyaországhoz - hangoztatta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a nemzeti összetartozás napi megemlékezésen Kanadában, Torontóban.

A nemzetpolitikai államtitkárság által az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint Szili Katalin beszédében kiemelte: ezt ma már nemcsak az alaptörvényben megfogalmazott felelősségvállalás jelenti, hanem olyan jól működő programok és intézkedések, mint a Kőrösi Csoma Sándor-program, a Rákóczi Szövetség által lebonyolított diaszpóratáborok, valamint - a többi között - a Torontóban újra megnyitott főkonzulátus is.



A miniszterelnöki megbízott hangsúlyozta, a 20. század traumáját magunk mögött hagyva megmutattuk, hogy összetartozásunkat az élni akarás és a felülemelkedés fémjelzi, és a nemzeti összetartozás napján túl ezt jelzi a 2020-as esztendőnek a nemzeti összetartozás évévé nyilvánítása is.



Kiemelte: a nemzetegyesítést követően most már a gyarapodás a jellemző, "ma már nem a tegnapba révedünk, hanem a holnapot tervezzük, Magyarországon", a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarsággal együtt.



Szili Katalin a Torontói Magyar Házban tartott ünnepségen átadta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár üdvözletét.



A miniszterelnöki megbízott a nemzeti összetartozás napjának torontói eseménysorozata keretében találkozott valamennyi magyar szervezet vezetőjével és képviselőivel, az ünnepséget megelőzően pedig állampolgársági eskütételen vett részt.



MTI