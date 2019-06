Az ukrán parlament Zelenszkij előterjesztéseit nem vette napirendre

2019. június 4. 17:43

Volodimir Zelenszkij államfő két újabb előterjesztésének napirendre tűzését utasította el az ukrán parlament kedden, köztük az elnök elleni esetleges vádemelés eljárását szabályozni hivatott, úgynevezett impeachment törvényét is.

Az ukrán törvényhozás eddig egyetlen, Zelenszkij által beterjesztett indítványt sem volt hajlandó megtárgyalni.



Az impeachment eljárásról szóló javaslat napirendre tűzését a 450 fős törvényhozásban mindössze 110 képviselő támogatta, a szükséges 226 helyett. Szintén nem tűzték napirendre a képviselők a parlamenti választásokról szóló törvénynek a katonák választási jogát biztosító módosító javaslatát.



Ezt megelőzően a parlament május 22-re összehívott rendkívüli ülésén döntöttek a képviselők úgy, hogy még csak napirendre sem veszik a két nappal korábban beiktatott elnök javaslatait, nevezetesen a választási törvény módosításáról és a választási folyamat során zajló közbeszerzésekről. A rendkívüli ülés összehívását egyébként Zelenszkij kérte épp ezeknek az indítványoknak a megvitatására, így más napirendi pontja az ülésnek nem is volt.



Az elnöki előterjesztések napirendre vételének újabb elutasítására reagálva Ruszlan Rjabosapka, az elnöki hivatal helyettes vezetője keddi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy nehéz pragmatikusnak nevezni azt a parlamentet, amelyik éppen azoknak az indítványoknak a megvitatását utasítja el, amelyek beterjesztését maguk a képviselők követelték oly nagyon, és ilyen az elnök leváltásának eljárását szabályozó törvényjavaslat is.



Megjegyezte, ez előrevetíti azt is, hogy mi lesz a sorsa a törvénytelen vagyonosodás elleni fellépésről szóló, az elnök által hétfőn beterjesztett új törvényjavaslatnak, amely a régi, az alkotmánybíróság által érvénytelenített helyébe lépne. Mások mellett a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is elvárja Kijevtől a hitelezés folytatásának fejében, hogy mihamarabb fogadjon el egy új jogszabályt, amely ismét büntethetővé teszi a törvénytelen vagyonosodást.



Rjabosapka hozzátette, hogy Zelenszkij adminisztrációja kénytelen egyelőre ezzel a parlamenttel együtt dolgozni, az emberek pedig majd véleményt nyilvánítanak munkájukról a július 21-i előrehozott választáson.



MTI