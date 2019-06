Trianoni emlékezőestet tartottak Balassagyarmaton

2019. június 4. 20:46

Balassagyarmat városa és a Bethlen Gábor Alapítvány közös emlékezőestet tartott kedden a trianoni békeszerződés aláírásának 99. évfordulóján, a nemzeti összetartozás napján. Az eseményen adták át az idei Teleki Pál-érdemérmeket.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, az alapítvány kuratóriumának elnöke a balassagyarmati városháza dísztermében azt mondta, a Teleki Pál-érdemérem legyen igazságtétel is azoknak, akiket talán nem nevesítenek, de szerte a Kárpát-medencében tisztességgel tették a dolgukat az elmúlt évtizedekben, 1990 előtt és 1990 után.



A Bethlen Gábor Alapítvány 2004 óta adja át érdemérmet, amelyen a Teleki Pál volt miniszterelnöktől kölcsönzött mottó olvasható: "merjünk magyarok lenni!". Olyan embereket és intézményeket tüntetnek ki, akik, illetve amelyek tevékenységük során ezt tartják szem előtt. Vasy Géza irodalomtörténésznek, egyetemi tanárnak, Szőcs Zoltán írónak és a Magyar Szemle folyóirat képviselőjének adták át az érmeket kedden. Díjazta az alapítvány Menyhárt Józsefet, a Magyar Közösség Pártja elnökét, valamint az Egyesült Államokban élő Kékessy Györgyöt és feleségét, Kékessy-Isaz Gertrúdot is, mivel sokat tettek a magyar kultúra, a magyar hagyományok megőrzéséért. A házaspár későbbi időpontban veszi át az elismerést.



Az esten Tevely Arató György történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának munkatársa azt mondta: Trianon óta is sorjáznak a magyar történelemben azok az útvesztők, amelyek az egyéni hősiesség felemelő példái ellenére kényszerpályára állították az országot és a nemzetet.



Amíg a belső ellentétekre, a szolidaritás hiányára "nem találunk a közbeszédben engesztelő, közösségteremtő választ, vagyis nem európai módon, következetesen és igazságosan kapcsoljuk össze önrendelkezésünk és önazonosságunk kérdését, addig nem férünk hozzá Trianon erkölcsi értelmű kiigazításának egyre égetőbb kérdéséhez sem" - jelentette ki.



Balassagyarmat a Civitas Fortissima városa, a legbátrabb város cím birtokosa, mivel 1919 januárjában visszafoglalták a várost a megszálló csehszlovák katonaságtól.



Az emlékezőest résztvevői a városházáról az Országzászlóhoz vonultak, ahol mécseseket gyújtottak.

MTI