Felmondta az együttműködést a Jobbikkal Puzsér Róbert

2019. június 5. 00:55

Az LMP után a Jobbikkal is szakított Puzsér Róbert. A publicista azt írta, párttámogatás nélkül kampányol tovább, mert nem lesz egy olyan ellenzéki politika részese, amelyet Gyurcsány Ferenc vezet. A DK szerint egyetlen ellenzéki főpolgármester-jelöltre van szükség, erre azonban egyre kevesebb az esély, miután Puzsér Róbert és korábban a liberális Sermer Ádám is jelezte, önállóan indulnak. Így az ellenzéki előválasztás győztese velük is szembetalálja majd magát októberben – közölte az M1 Híradója.

„Megköszönöm a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatását” – ezt írta közleményében Puzsér Róbert, amelyben bejelentette, felmondja együttműködését a Jobbikkal is.

Puzsér Róbert hétfőn szállt ki az ellenzéki előválasztásból. „Az ellenzéket daráló ellenzéknek kellemes előválasztást kívánok, októberben találkozunk” – üzente. Ezek után az LMP kiállt mögüle. A párton belül viszont nem látszódik határozott egyetértés. Az LMP társelnöke, Keresztes László Lóránt például azt nyilatkozta a Mandinernek, hogy „mélységesen egyetért Puzsér Róberttel”, a párt budapesti alelnöke pedig le is mondott az ügy miatt.

A publicista szerint nem meglepő, hogy a megrendítő erejű ütést elszenvedett LMP nem támogatja tovább.

A Jobbikra még számít Puzsér

A Jobbikkal viszont úgy tűnik nem szakítana véglegesen Puzsér Róbert. A publicista kampányfőnöke az azonnali.hu-nak arról beszélt, hogy az LMP kilépése miatt mondták fel a megállapodásukat a Jobbikkal is, ugyanis az a két pártra vonatkozott. Zaránd Péter úgy fogalmazott, ettől függetlenül ők örülnének a Jobbik további támogatásának, ezért stábjuk egyeztet a párttal, hogy tudnak-e új megegyezést kialakítani.

Hétfőn Z. Kárpát Dániel a Jobbik alelnöke még azt mondta, csütörtökön tárgyalnak arról, hogy kitartanak-e Puzsér Róbert mellett.

A publicista közösségi oldalán úgy fogalmazott, azért folytatja párttámogatás nélkül a kampányát, mert nem lesz egy olyan ellenzéki politika részese, amelyet Gyurcsány Ferenc vezet. A DK úgy reagált, hogy a főpolgármester-választáson egy ellenzéki jelöltnek kell indulni.

Három indulóra lehet számítani

Az ellenzéki oldalon azonban – jelen állás szerint – legalább három indulóra lehet majd számítani. Az előválasztáson csak a Momentum jelöltje, valamint az MSZP-Párbeszéd és a DK támogatását is élvező Karácsony Gergely mérkőzik meg. A kettejük párharcának győztese a liberális Sermer Ádámmal és Puzsér Róberttel is szembetalálja majd magát a főpolgármester-választáson.

