Egy ukrán teherszállító haladása lassítja a hajódarut

2019. június 5. 10:37

Már elhagyta Esztergomot a Clark Ádám hajódaru, de egy előtte haladó ukrán teherszállító hajó kicsit lassítja a haladását - hangzott el az M1 aktuális csatornán szerda délelőtt.

A hajódaru haladását egy motorcsónakból követő tudósító azt mondta, hogy a szerda reggel Komáromból Budapestre indult hajódaruval nem szeretnék megelőzni a teherszállítót, emiatt egy "icipicit" vissza kellett venni a sebességből. Eddig körülbelül 8-8,5 csomóval haladt a hajódaru, most körülbelül 7 csomóval megy, azaz óránként 12-13 kilométerrel - tette hozzá.

A hajódarun tartózkodó másik tudósító arról számolt be, hogy a Clark Ádám hajódaru érkezése továbbra is délután 3-4 óra körül várható Újpesten, és a lassulás ellenére is "tempósan" haladnak.

Múlt hét szerda este, nem sokkal 9 óra után a Margit hídnál a Viking szállodahajóval ütközött a jóval kisebb, dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó, amely másodpercek alatt elsüllyedt. Hét embert kimentettek, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták, 21 ember eltűnt. Azóta több újabb utas holttestét találták meg, 15 embert még keresnek.

MTI