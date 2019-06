Christian Kern feljelentette Heinz-Christian Strache volt alkancellárt

2019. június 5. 11:53

Christian Kern volt kancellár, az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) egykori elnöke rágalmazás miatt feljelentést tett Heinz-Christian Strache lemondott alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) volt elnöke ellen, amiért az szerinte hamis állításokat közölt vele kapcsolatban a 2017-ben Ibizán készült, botrányt kiváltó videofelvételen - adta hírül az osztrák sajtó szerdán.

Christian Kern Foto: Reinhard Holl

Strache a 2017-ben Ibizán rejtett kamerával készült, kormányválságot kirobbantó videofelvételen többek között arról is beszél, hogy egy informátora szerint Kern Afrikában állítólag kiskorúakkal folytatott szexuális kapcsolatot. Kern visszautasította a vádat, és rágalmazás miatt feljelentést tett. Strache nem élvez büntetőjogi mentességet, noha 2017-ben, amikor a botrányos videofelvétel készült, még parlamenti képviselő volt. Minthogy már nem rendelkezik képviselői mandátummal, számolnia kell a jogi következményekkel - írta az osztrák sajtó. Ugyanakkor Strache maga is tett több feljelentést azok ellen, akik a videó előállításában, terjesztésében és nyilvánosságra hozatalában részt vettek. Így többek között a felvételt elsőként nyilvánosságra hozó lapokat, a német Der Spiegelt és Süddeutsche Zeitungot is beperelte. A feljelentés szövegében konkrét személyeket is megjelölt, akik ellen nyomozás is indult.

Anne Leiding müncheni főügyész arról tájékoztatott, hogy az ügy jogi vizsgálata folyamatban van. Johann Pauer, Strache ügyvédje megerősítette, hogy a müncheni és a hamburgi ügyészségen a személyiségi jogok, köztük a képfelvételek közzétételével a magánszféra megsértése, megfélemlítés és rágalmazás gyanúja miatt tettek feljelentést.

Az ügyvéd szerint a jogi eljárások célja többek között az is, hogy felderítsék: kik és miért vettek részt a videó elkészítésében, terjesztésében és nyilvánosságra hozatalában. A felvételen a szabadságpárti politikus két éve a spanyolországi Ibiza szigetén a 2017-es választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba egy, állítása szerint ausztriai befektetésre készülő, magát dúsgazdagnak valló orosz nőnek.

MTI