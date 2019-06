Pünkösdölésre várják a vendégeket Ópusztaszeren

2019. június 5. 12:24

Már-már elfeledett hagyományokat, a Dél-Alföldhöz kapcsolódó szép népszokásokat elevenítenek föl pünkösd hétvégéjén az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban, ahol hétfőn délután az is kiderül, ki nyeri el a pünkösdi király címet - tájékoztatta az intézmény marketingvezetője az MTI-t.

Kodácz Csengele elmondta, hogy vasárnap és hétfőn is változatos programokkal várják a látogatókat, amelyek többségébe be is kapcsolódhatnak a vendégek.

A skanzenben kiderül, mi a titka a finom kalácsnak és az is, hogy készülnek a festett bútorok. A nomád parkban 10. századi tevékenységeket - kézi orsózás, rokkázás, nemezelés, szalagszövés - próbálhatnak ki a látogatók, a Szeri Gyógynövényházban pedig teákat kóstolhatnak. A rotundában kiállítás mutatja be a szegedi paprika gyártásának történetét. A hétvégén látható először az emlékpark új attrakciója, a Szer monostorának történetét bemutató háromdimenziós film.

Vasárnap a Cserregő Bábtársulás szórakoztatja több előadásán is a gyerekeket.

Hétfőn délelőtt a Por zenekar muzsikája csalogatja a skanzenbe az embereket, ahol Erős embör, dógos asszony, ügyes gyerök címmel látogatói próbákon mérhetik össze a vendégek képességeiket. Kora délután elkezdődik az ópusztaszeri gyerekek pünkösdölője, melyen fölelevenítik az ünnephez kapcsolódó dél-alföldi népszokásokat. Ezután következik a hétvége egyik leginkább várt eseménye, a pünkösdi király megválasztása. Az emlékpark nagyrétjén a környékbeli ifjak lóháton ülve teljesítenek különböző ügyességi feladatokat, végül egy vágtát követően kiderül, hogy a két legjobb versenyző közül kinek sikerül megszereznie a királyi címet jelentő koszorút. Idén először, a legények virtuskodását követően a leányok is megmutatják lovas ügyességi versenyükön, mit tudnak.

A kisebbeknek bábszínházi előadásokkal, mesekerttel, a nagyobbaknak népzenével és néptánccal is készülnek a szervezők.

MTI