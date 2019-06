Tíz pontba szedte a Fidesz „Gyurcsányék főbűneit”

Tíz pontba szedte a Fidesz „Gyurcsányék főbűneit”, amelyet a nagyobbik kormánypárt szerint a fiatalok, a gyerekes családok és az egész ország ellen követettek el.

„Most, hogy az ellenzék élére az a Gyurcsány-család állt, amelyik már egyszer tönkretette Magyarországot, érdemes felidézni azokat az időket, amikor Gyurcsányék készítették magyar költségvetést” – indokolt szerdai sajtótájékoztatóján Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese.

A politikus „Gyurcsányék tíz főbűnét” sorolta fel, amelyet kormányon „a fiatalok, a gyermekes családok és az ország ellen” követtek el. Gyurcsányék a csőd szélére sodorták és eladósították Magyarországot, több millió embert hoztak kilátástalan helyzetbe és veszélybe sodorták a fiatalok jövőjét – hangoztatta Böröcz László, aki szerint Magyarország már 2007-ben csődközeli állapotba került, amikor a gazdasági világválságnak még „híre-hamva” sem volt hazánkban.

Hangsúlyozta: a baloldal gazdaságpolitikája miatt az államháztartási hiány 2006-ban elérte a 9,2 százalékot, az ország GDP-arányos államadóssága pedig 2002 és 2010 között 53 százalékról 83 százalékra nőtt. Ebből az összegből majd négyszer lehetne felépíteni Paks 2-t, vagy minden egyes magyar állampolgárnak ki lehetett volna fizetni 1,5 millió forintot – jegyezte meg.

Kijelentette: Gyurcsányék elvették a fiataloktól az akkori otthonteremtési támogatásokat is, ezzel szinte lehetetlenné és nagyon kockázatossá tették számukra az otthonteremtést, valamint megszüntették a családi adókedvezményt és a gyermekesektől elvették a hároméves gyest is. A fiatalok arra kényszerültek, hogy devizahiteleket vegyenek fel – tette hozzá.

Böröcz László szerint az akkori kormány az idősebb generációk életét is megnehezítette, hiszen elvettek egy havi nyugdíjat a magyar emberektől, valamint sorozatosan emelték a rezsit, háromszorosára emelték a gáz, kétszeresére az áram árát. A magyar családok fizették az EU-ban a fizetésükhöz képest a legdrágább gáz és villamosenergia-árakat – hívta fel a figyelmet.

Kiemelte: Gyurcsányék a magyar gazdaságot, a vállalkozásokat is tönkretették a magas adókkal, hiszen a mostani 9 százalék helyett 19 százalék volt a társasági adó, ugyanakkor a dolgozókat is agyonadóztatták, és a közszférában dolgozóktól még egy havi bért is elvettek.

Emellett – folytatta a Fidesz képviselője – leépítették az egészségügyi ellátást, 600 milliárd forintot vettek ki az egészségügyből, 16 ezer aktív ágyat számoltak fel, kórházakat zártak be és elüldöztek hatezer ápolót, orvost.

Kitért arra is: Gyurcsányék eladósították a településeket, így elvették tőlük a fejlődés lehetőségét, 2002 és 2010 között folyamatosan vonták el a forrásokat az önkormányzatoktól, és olyan feladatokkal látták el őket, amelyekre nem adtak forrást.

„Gyurcsányék most újra az ellenzék vezetőivé váltak és ugyanazt teszik, mint korábban: másoknak akarnak megfelelni és a külföld érdekeit tartják szem előtt a magyar emberek érdekeivel szemben, a bevándorlók betelepítésén dolgoznak a magyar fiatalok és a gyermekes családok támogatása helyett” – jelentette ki Böröcz László.

MTI