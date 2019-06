Női vízilabda világliga szuperdöntő - Simán kikaptak az oroszoktól a magyarok

2019. június 5. 22:20

A magyar válogatott simán, 14-9-re kikapott az orosz csapattól a Duna Arénában zajló női vízilabda világliga nyolccsapatos szuperdöntőjének szerdai második fordulójában.

A magyarok, akik kedden 12-9-es vereséget szenvedtek az olimpiai és világbajnok amerikai csapattól, csütörtökön 18.30-tól a kanadaiak ellen zárják a csoportkört, ahonnan minden csapat bejut az egyenes kieséses szakaszba.

A torna győztese elsőként szerez indulási jogot a tokiói olimpiára.



Női világliga, szuperdöntő (Duna Aréna), csoportkör, 2. forduló:

B csoport:

Oroszország-Magyarország 14-9 (4-3, 3-1, 2-1, 5-4)



gólszerzők: Prokofjeva 4, Bersneva 3, Szoboljeva, Karimova 2-2, Szimanovics, Szerzsantova, Tolkunova 1-1, illetve Szilágyi 3, Illés 2, Rybanska, Csabai-Tóth, Parkes, Keszthely 1-1



Ugyan védekezésben jól kezdett a magyar csapat - az oroszok csak egy megúszásból tudtak gólt szerezni -, elöl nehezen vette fel a ritmust és közel öt percig nem talált a hálóba. Ekkor Rybanska Natasa lőtte ki a bal felső sarkot, a túloldalon viszont emberelőnyből azonnal jött a válasz. Egy kontra után Illés Anna egyenlített messziről, de az oroszok újra előnybe kerültek, sőt Aljona Szerzsantova ötméteresével először vezettek két góllal. Az első szünet előtt Szilágyi Dorottya lövése szerencsésen csúszott a képzeletbeli gólvonalon túlra.

A második felvonás egy elrontott magyar előnnyel és újabb orosz góllal indult, majd Szilágyi ötméteresből faragott a hátrányon, de az oroszok gyorsan visszaállították a kéttalálatnyi különbséget. Egy végletekig végigvitt fór után tovább hízott a vendégek előnye, majd a közvetlenül a szünet előtt kapott előnnyel sem tudott élni Bíró Attila együttese.

A nagyszünet után is az oroszok találtak elsőként kapuba, a magyarok játéka pedig ideges és kapkodó lett, Tóth-Csabai Dóra például szemben a kapussal lőtt ziccerben a kapufára. Ezekben a percekben csak Gangl Edina védései tartották a lelket a házigazdában. A világklasszisnak számító Jekatyerina Prokofjeva pazar lövésével szemben már ő is tehetetlennek bizonyult, ugyanakkor Csabai-Tóth is megvillant egy gyönyörű ejtéssel.

A zárónegyed legelején Prokofjeva újabb szép megmozdulása végleg eldöntötte a találkozót, amely egy adok-kapok gólpárbajjal zárult, de összességében rendkívül könnyedén nyertek a vendégek.

"A lőtt gólok számával elégedett vagyok, de természetesen a kapottakkal nem. Nagyon rosszul kezdtünk, ez pedig rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre. Gyakorlatilag végig üldöztük az oroszokat a találkozón. Egyszerűen ilyen csapatnak, de inkább semmilyen csapatnak sem szabad két-három gólos előnyt adni" - nyilatkozta a találkozót követően Bíró Attila szövetségi kapitány, aki hozzátette, egyelőre közepes teljesítményt nyújt csapata, de bízik abban, hogy a hullámvölgy után a torna második felére hullámhegy következik.



korábban:

Egyesült Államok-Kanada 15-4 (6-0, 3-2, 4-2, 2-0)

A csoport állása: 1. Egyesült Államok 6 pont, 2. Oroszország 5, 3. Kanada 1, 4. Magyarország 0



A csoport:

korábban:

Olaszország-Hollandia 8-7 (1-2, 2-2, 3-1, 2-2)

Ausztrália-Kína 10-8 (2-2, 2-1, 3-3, 3-2)

A csoport állása: 1. Olaszország 6 pont, 2. Hollandia 3 (22-15), 3. Ausztrália 3 (19-19), 4. Kína 0



A csütörtöki program:

A csoport:

Hollandia-Ausztrália 16.45

Kína-Olaszország 20.15

B csoport:

Oroszország-Egyesült Államok 15.00

Magyarország-Kanada 18.30

MTI