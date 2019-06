Migránsok halála - Kezdődik a másodfokú tárgyalás a Szegeden

2019. június 6. 09:05

Ma kezdődik másodfokon a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös embercsempészési ügy 14 vádlottjának pere a Szegedi Ítélőtáblán, a bíróság előreláthatólag június 20-án hirdet határozatot.

Az első fokon eljáró Kecskeméti Törvényszék négy vádlottat különös kegyetlenséggel, több ember, részben 14. életévét be nem töltött személy sérelmére bűnsegédként elkövetett emberölés bűntettében és más bűncselekményekben mondott ki bűnösnek, ezért őket 25 év fegyházra ítélte, kimondva, hogy nem bocsáthatók feltételes szabadságra.



Tíz vádlottat embercsempészés bűntettéért marasztalt el a bíróság, három és tizenkét év közötti szabadságvesztésre ítélve őket.



Három szökésben lévő vádlott esetében a bíróság távollétükben döntött, de egy bolgár férfit európai elfogatóparancs alapján februárban Franciaországban őrizetbe vettek, átadása óta letartóztatásban várja a másodfokú eljárást.



Az elsőfokú ítélet szerint a bűnszervezett 2015 februárja és 2015. augusztus 27. között működött. Júniustól napi rendszerességgel szállítottak embertelen körülmények között migránsokat arra alkalmatlan, zárt, sötét és levegőtlen tehergépkocsikba zsúfolva Ausztriába és Németországba.



A bűnszervezet tagjai augusztus 25-én hajnalban 59 férfit, nyolc nőt és négy gyereket zártak be egy belülről nem nyitható, sötét, szellőzés nélküli hűtőkamionba a szerb-magyar határ közelében, Mórahalom térségében. A kamion Ausztriába indult, a járművet a negyedrendű vádlott vezette, előfutóként pedig három társa haladt előtte.



A bezárt emberek röviddel az indulás után kiabálással és dörömböléssel jelezték, hogy nem kapnak levegőt, ezt a sofőr és egyik társa is hallotta. Ezt telefonon jelezték a bűnszervezetet vezető elsőrendű vádlottnak, aki többször is azt az utasítást adta, hogy ne nyissák ki a raktér ajtaját, ne foglalkozzanak a fuldokló emberekkel, hanem minél hamarabb jussanak el Nyugat-Európába. A vádlottak követték az utasítást, ennek következményeként a raktérbe zsúfolt 71 ember az indulástól számított három órán belül - még magyar területen - gyötrelmes körülmények között megfulladt.



A vádlottak - miután átlépték az osztrák határt - a hűtőkamiont az A4-es autópálya leálló sávjában Parndorf közelében hagyták, majd az előfutó autóval visszatértek Magyarországra.



Az ítélet ellen valamennyi vádlott és védő felmentésért vagy enyhítésért fellebbezett. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt 14 vádlott közül 13 büntetésének súlyosítását indítványozta. Az emberölés miatt is 25-25 év szabadságvesztésre ítélt négy vádlottra életfogytiglant kért, azzal, hogy csak a másodrendű vádlott bocsátható feltételes szabadságra. A bűnszervezetben közreműködő többi vádlott esetében pedig hosszabb, határozott tartamú szabadságvesztés kiszabására tett indítványt az ügyészség.



MTI