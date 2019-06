Nemzetközi régészeti konferencia a hun korról

2019. június 6. 13:18

Háromnapos nemzetközi régészeti konferencia kezdődött csütörtökön a hun korról a Magyar Nemzeti Múzeum és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Régészettudományi Intézete szervezésében.

Az "Attila's Europe? Structural transformation and strategies of success in the European Hun period" elnevezésű konferencián a magyar kutatók mellett erdélyi magyar, román, szerb, horvát, szlovén, cseh, lengyel, német és orosz kutatók mutatják be új kutatási eredményeiket - olvasható a Magyar Nemzeti Múzeum csütörtöki közleményében.



A szervezők tájékoztatása szerint a szakértők érdeklődése amellett, hogy kiterjed az európai hun hatalom területére, a konferencia homlokterében az al-dunai terület és Kárpát-medence kutatása áll. Mint írják, a térség a hun birodalom nyugati végén egyszerre centrális tér és határrégió, katonai felvonulási terület és sűrűn lakott vidék volt.



A hun kor ma talán a népvándorlás kori régészet leggyorsabban fejlődő területe, amelyben a napvilágra kerülő új leletanyagok lehetőséget adnak a korszak folyamatainak újra- és átértelmezésére.



A 4. század végétől az 5. század közepéig tartó időszak az európai történelem egyik legdinamikusabb, nagy horderejű változásokat hozó időszaka volt, az első olyan korszak, amikor a nagy civilizációs centrum, a Mediterráneum északi pereme került - ekkor még csak rövid időre - a szubkontinensen és vonzáskörzetében zajló események középpontjába - olvasható a múzeum közleményében.



MTI