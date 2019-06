Férfi vízilabda Bajnokok Ligája - Elődöntős a Ferencváros

2019. június 6. 23:08

A Ferencváros bejutott a legjobb négy közé a férfi vízilabda Bajnokok Ligája Hannoverben zajló nyolcas döntőjében: a magyar bajnok és kupagyőztes a csütörtöki első negyeddöntőben 10-9-re győzte le a horvát Jug Dubrovnik együttesét.

Férfi Bajnokok Ligája, nyolcas döntő, Hannover:

negyeddöntő:

FTC-Telekom Waterpolo - Jug Dubrovnik (horvát) 10-9 (5-3, 3-2, 2-1, 0-3)



gólszerzők: Mitrovic, Vámos, Varga Dé. 2-2, Mezei, Younger, Kállay, Jaksic 1-1, illetve Fatovic 4, Papanasztasziu, Benic, Garcia Gadea, Loncar, Jokovic 1



A Ferencváros az első támadásból gólt lőtt Stefan Mitrovic révén, majd a szerb légiós a túloldalon emberhátrányban szerzett labdát, az ellentámadásból pedig Mezei Tamás gyönyörű csavarással talált be. A harmadik magyar felúszás is góllal zárult: Aaron Younger bombázott a hálóba. Tökéletes kezdés (3-0), a horvátok vezetőedzője, Vjekoslav Kobescak azonnal időt is kért.

A rivális a negyed közepén lőtt először kapura, ekkor Alekszandrosz Papanasztasziu talált be. Loren Fatovic ötméteresével felzárkózhatott volna a Jug, de Vogel Soma megfogta a büntetőt, a horvát játékos azonban fórból már nem hibázott. A túloldalon Varga Dénes akcióból laposan lőtte ki a bal alsó sarkot, a Jug azonban ugyancsak azonos létszám mellett zárkózott vissza. Az FTC Vámos révén a második fórját is értékesítette, lezárva ezzel az első negyedet (5-3).

A sokkal feszültebb és keményebb második felvonásban Javier Garcia Gadea gyönyörű góljával egygólosra csökkent a különbség, de a magyar bajnok egy gyönyörű összjáték végén Mitrovic második találatával újra kettővel ment. A következő magyar fórt Kállay Márk zúdította a hálóba, majd Vámos Márton labdaszerzését követően ő maga fejezte be az akciót. Egy perccel a nagyszünet előtt Fatovic második találatával háromgólosra csökkentette hátrányát a Jug (8-5).

A harmadik negyedben a Ferencváros "gyakorolhatta" az emberhátrányos védekezést, és ezt rendkívül eredményesen is tette, ugyanis az ellenfél nem tudott közelebb kerülni, sőt, Nikola Jaksic szemfüles góljával négygólosra nőtt a különbség. Egy perccel a negyed vége előnyt fórból "kúsztak" közelebb a horvátok, de Varga még a dudaszó előtt ötméteresből újra eredményes volt (10-6).

A záró felvonás két gyors Jug-góllal indult, kissé könnyelművé vált a magyar csapat játéka. A következő magyar fór előtt Varga Zsolt fontos pillanatban időt is kért, de Toni Popadic óriásit védett, viszont szerencsére kollégája, Vogel is bemutatott néhány fontos bravúrt (10-8). A vége előtt 48 másodperccel Fatovic egy bődületesen nagy góllal egyetlen találatra hozta fel csapatát, Younger viszont a túloldalon kiállítást harcolt ki, aminek köszönhetően lepörgött az óra.

A Barceloneta lesz a Ferencváros ellenfele az elődöntőben

A Barceloneta lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében: a Hannoverben zajló nyolcas döntő csütörtöki második negyeddöntőjében a spanyol együttes rendkívül simán, 12-7-re győzte le az olasz BPM Sport Management csapatát.

Varga Zsolt együttese a csoportküzdelmek során kétszer is találkozott az előző kiírásban bronzérmes barcelonai gárdával: hazai medencében 9-8-ra, a katalán fővárosban pedig 8-5-re kapott ki.

Az elődöntőt pénteken 20.30 órától rendezik.



Férfi Bajnokok Ligája, nyolcas döntő, Hannover:

negyeddöntő:

CNA Barceloneta (spanyol)-BPM Sport Management (olasz) 12-7 (2-1, 4-1, 3-3, 3-2)

Elődöntős az Olympiakosz

Utolsóként az Olympiakosz jutott a legjobb négy közé a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában: a görög együttes az olasz Bresciát győzte le a hannoveri nyolcas döntő negyedik negyeddöntőjében.

Férfi Bajnokok Ligája, nyolcas döntő, Hannover:

negyeddöntő:



Olympiakosz (görög)-Brescia (olasz) 8-7 (2-1, 4-2, 0-1, 2-3)

korábban:

Pro Recco (olasz)-Waspo Hannover (német) 14-10 (2-2, 4-3, 4-2, 4-3)

A pénteki program:

az 5-8. helyért:

Brescia-Waspo Hannover 15.00

Jug Dubrovnik-BPM Sport Management 16.30

elődöntő:

Pro Recco-Olympiakosz 19.00

FTC-Telekom Waterpolo - CNA Barceloneta 20.30

MTI