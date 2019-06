Böde Dániel elbúcsúzott a Fraditól, visszatér Paksra

2019. június 7. 10:27

A válogatott játékos a több játéklehetőség és az újbóli válogatottság reményében tér vissza korábbi klubjához.

Eldőlt, amit napok - hetek - óta rebesgettek, Böde Dániel elhagyja a Ferencvárost és Paksra igazol! A játékos a zöld-fehérek hivatalos honlapjának adott interjút, melyben beszélt a váltás okairól is.



"Paksról jöttem 2012-ben, Paksra megyek vissza 2019-ben. Nekem csak két csapat számít, számított mindig, a Paks és a Fradi. De nem az otthonom közelsége számított leginkább, hanem az, hogy még játszani akarok, de nem negyedórákat. A kevesebb lehetőség nekem kevés. Többet érzek még magamban. Szerintem két-három évet képes leszek még első osztályú szinten teljesíteni a Paksban" - mondta a Fradi szurkolóinak egyik legnagyobb kedvence.



Elárulta, megható volt számára, amikor az idei bajnoki cím ünneplésekor tízezren skandálták, hogy „Maradj még, Dani”! De hiába tartja őket a legjobbnak a világon, bármilyen sokat köszönhet a szurkolóknak, meg kell érteniük, harminckét esztendős, és azt érzi, duzzad az erőtől, kilencven perceket akar játszani.



Bízik benne, ha több játéklehetőséghez jut és olyan teljesítményt nyújt, a válogatottnál is ismét számításba veszik. "Amikor a Fradihoz jöttem, három éves szerződést írtam alá akkor, annyi időben gondolkodtam. Aztán újból és újból hosszabbítottunk, hét csodálatos év lett belőle. Alig hiszem el. Csodálatos éveket töltöttem a Fradiban" - mondta Böde.



Úgy véli, sokat kapott itt és sokat adott, szép időszak zárul le most számára. Külön megköszönte a klub vezetőinek nagyvonalúságát, hogy azzal hálálták meg a szolgálatait, hogy bár szerződés kötötte a Fradihoz, mégis ingyen elengedték a Pakshoz. "Köszönöm mindenkinek, hogy ennyire szerettek és köszönöm, hogy ilyen szépen búcsúzhatok".



"Biztos, hogy nem lesz könnyű, az is egyértelmű, hogy el fogok érzékenyülni. Tréfából talán be is ugrom a hazai öltözőbe a srácokhoz. Kívánom nekik, kívánom a Fradinak, hogy sikerüljön a hőn áhított nemzetközi szereplés" - mondta azzal kapcsolatban, vajon milyen lesz a Pakssal vendégként érkezni a Groupama Arénába.

Böde Dániel - MTI Fotó: Beliczay László



A 32 éves támadó hét év alatt 200 bajnokin 89 gólt szerzett. A Ferencvárossal kétszer nyert bajnoki címet, valamint háromszor hódította el a Magyar Kupát. A 2015-2016-os idényben az OTP Bank Liga gólkirálya volt.

m4sport.hu