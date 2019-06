Rétvári: A gyermek az első, ez a költségvetés vezérfonala

Két és félszer akkora összeg szerepel a 2020. évi költségvetés tervezetében, mint amennyit az utolsó balliberális kormány szánt a családokra – jelentette ki Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorban.

Földi-Kovács Andrea műsorvezető azon kérdésére, hogy a kormányzat pozitívan áll a családokhoz, a társadalomban is elindít- e egy szemléletváltást Rétvári Bence elmondta: A gyermek az első, mint a plakátokon is szerepel, ez a költségvetés vezérfonala és szerintem a magyarok elsöprő többsége is így gondolkodik, gyermekbarát országban élünk.

Hozzátette továbbá: Az állam feladata, hogy azok az akadályok, problémák melyek korábban együtt jártak a gyermekvállalással megszűnjenek. 2010-ben egy Eurostat kimutatás alapján a nagycsaládosoknál 3 és több gyerek vállalása 50 százalékban jelentette a szegénység vállalását is, ezt az elmúlt évek családpolitikájával megfeleztük, jelenleg 25 százalék. Nyilván szeretnénk még csökkenteni, de érezhető, hogy a gyermekvállalási kedv növekszik.

Földi-Kovács Andrea felvetette, július 1-től vehető igénybe a babaváró támogatás, melyre már most nagy az érdeklődés, azonban néhány dolog nem tisztázott, például kell-e előre ígérni gyermekvállalást. Melyre a politikus úgy reflektált:

Igen, ez annak a célcsoportnak szól akik viszonylag fiatalabbak, elsősorban 40 év alattiak. Akiknek ez a 10 millió forintos szabad felhasználású hitel fontos, hogy elindítsák az életüket. Az első gyermek születésénél a törlesztést felfüggesztjük több évre, a második gyermeknél a 30 százalékát kifizeti az állam a család helyett, a harmadik gyermeknél pedig a teljes összeget. Lényegében, ha 2-3 évente születik gyermek a családnak szinte semmilyen költsége nem lesz, a törlesztési összeg egyébként maximalizálva van 50.000 Ft-ban. Ilyen babaváró támogatást más országokban nem lehet találni.