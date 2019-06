Megelőzték Merkelt, a Zöldek már a legnépszerűbb párt

2019. június 7. 23:58

Megingott Angela Merkel német kancellár pozíciója, hiszen a májusi európai parlamenti választás utáni legfrissebb közvélemény-kutatás szerint már a Zöldek támogatottsága is magasabb, mint a CDU-é – erre még sohasem volt példa. Emiatt a német belpolitikai helyzet bizonytalanná vált, akár Merkel Brüsszelbe költözése vagy egy előre hozott választás is elképzelhető.

Jelentősen meggyengültek az európai parlamenti választások eredményei alapján a kormányzó pártok Németországban. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) a szavazatok 28,9 százalékával végzett az EP-választás élén, de ez az öt évvel ezelőtti 35,3 százalékos eredményhez képest jelentős visszaesés – hangzott el az M1 Unió28 című műsorában.

Angela Merkel pártja történelmi mélypontra zuhant. Ennél is nagyobb veszteség érte a kormánykoalíció másik tagját, a Német Szociáldemokrata Pártot (SPD). Az SPD népszerűsége is soha nem látott szintre esett, mivel 15,8 százalékot elérve mindössze a harmadik helyen végzett, a Zöldek mögött. A német szociáldemokraták támogatottsága 2014-hez képest mintegy 12 százalékkal esett vissza, ez azt is jelenti, hogy a két hagyományos nagy párt együtt nem érte el a 45 százalékot. Összehasonlításul: a CDU–CSU és az SPD együtt még soha nem volt 50 százalék alatt, 2014-ben például a szavazók több mint 60 százaléka voksolt a pártokra.

Merkel még két évig maradna kancellár

A csalódást okozó választás után egy héttel Angela Merkel pártja, a CDU rendkívüli ülést tartott. A német sajtó szerint a tanácskozáson a kancellár pályafutásának jövője is szóba kerülhetett.

Halkó Petra, a Századvég nemzetközi elemzője úgy véli, Angela Merkel utódjának, Annegret Kramp-Karrenbauernek állhat érdekében gyengíteni a kancellár pozícióját. Elmondta: a CDU támogatottsága erősen megzuhant, és 30 százalék alatti értéket produkált a párt az EP-választáson. Halkó Petra szerint Merkel utódja, Annegret Kramp-Karrenbauer azt próbálta bebizonyítani, hogy Merkel nem csupán a pártvezetésre, hanem a kancellári tisztségre is alkalmatlan.

Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke és Angela Merkel kancellár viszonyára is rányomhatja bélyegét a gyenge választási eredmény (Fotó: EPA/Felipe Trueba)

Sajtóhírek szerint ugyanakkor Angela Merkel nem akarja átadni a kancellári tisztséget 2021 ősze előtt. Úgy tűnik, hogy a CDU–CSU történelmi leggyengébb eredményével ellentétben vagy az ezzel kapcsolatos várakozásokat megcáfolva Angela Merkel még egy ideig biztosan a kezében tudja tartani a kezdeményezést a saját pártján belül. Merkel a saját elmondása szerint nem akar távozni, a pártja pedig nem tudja rákényszeríteni erre – fogalmazott Szabó Dávid, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.

Az SPD-vezető lemondása tovább mélyítette a válságot

A Merkel-kormányt azonban veszélybe sodorhatja a CDU–CSU-val koalícióban kormányzó SPD vezetőjének lemondása. Andrea Nahles június 2-án közölte, hogy távozik a pártelnöki és a szövetségi parlamenti frakcióvezetői tisztségéből is. Lemondásával szakértők szerint felerősödhetnek azok a hangok, amelyek szerint a nagykoalíció csak árt az SPD-nek.

Szabó Dávid szerint német szociáldemokraták rosszul járnak, ha továbbra is folytatják a nagykoalíciós kormányzást, ugyanis a két párt közötti távolság ideológiai szempontból eltűnt, a programok között az emberek nem tudnak különbséget tenni. Ezért lényegében az SPD választói tömegesen fordulnak el, és a szocialisták úton vannak az eljelentéktelenedés felé a német politikai életben. Minél tovább húzzák ezt a koalíciót, annál rosszabb helyzetben kell majd a következő választás elé nézniük – mondta.

Hogyan alakul a német belpolitika?

Ráadásul a legfrissebb közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy már nem Angela Merkel pártja a legnépszerűbb Németországban. A 2005 óta ellenzékben lévő Zöldek az európai parlamenti választások óta mintegy 9 százalékkal, 27 százalékra növelték a támogatottságukat. Ezzel már megelőzik a CDU–CSU-t is.

Angela Merkel politikai pályafutása Brüsszelben folytatódhat (Fotó: MTI/EPA/Hayoung Jeon)

Sok a megválaszolatlan kérdés. Például, hogy a nagykoalíciót érdemes-e folytatni – mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Időközben más koalíciós lehetőségektől elzárkóztak a Zöldek, tehát vagy a nagykoalíció folytatása vagy a kisebbségi kormányzás lehet megoldás a mostani helyzetben. Többen már azt is feszegetik, például a Zöldek részéről, hogy minél előbb előre hozott választásokat kellene kiírni, hiszen az mutatná meg legjobban, hogy mit gondolnak most az emberek a német politikáról és a pártokról – vélekedett.

Sajtóhírek szerint Angela Merkel Brüsszelben folytathatja. Korábban az Európai Bizottság leköszönő elnöke, Jean-Claude Juncker úgy fogalmazott: a német kancellár kifejezetten alkalmas lenne egy európai vezető pozícióra.

hirado.hu - M1