Bakui győzelmével csoportja élén a magyar válogatott

2019. június 8. 22:34

A magyar labdarúgó-válogatott Azerbajdzsánban aratott 3-1-es sikerével csoportja élére ugrott az Európa-bajnoki selejtezősorozatban.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének első két gólját a középhátvéd Willi Orbán szerezte, majd Mahir Madatov ugyan szépített a 70. percben, de a válogatottban most bemutatkozó Holman Dávid egy perccel később eldöntötte a három pont sorsát.

A magyarok hatodszor találkoztak az azeriekkel, mérlegük pedig hibátlan maradt a mostani sikerrel. Egy rossz sorozatot is lezártak, ugyanis legutóbb majdnem három éve, 2016 októberében győztek idegenben. A lettországi sikert követően két döntetlen mellett hatszor kikapott a nemzeti együttes vendégként.

Az E csoportban így most a magyaroknak és a világbajnoki ezüstérmes horvátoknak hat pontjuk van, de az egymás elleni összevetésben a márciusi budapesti győzelmük miatt a magyarok állnak jobban.

A válogatott jövő kedden Wales csapatát látja vendégül a Groupama Arénában.



Eb-selejtező, E csoport, 3. játéknap:

Azerbajdzsán-Magyarország 1-3 (0-1)



Baku, 8000 néző, v: Kevin Blom (holland)

gólszerzők: Madatov (70.), illetve Orbán (18., 53.), Holman (71.)

sárga lap: Hüszejnov (38.), Medvegyev (59.), illetve Szoboszlai (28.), Kleinheisler (67.), Németh (87.)



Azerbajdzsán: Szalahat Agajev - Makszim Medvegyev, Badavi Hüszejnov, Rahil Mammadov, Anton Krivocjuk - Richard Almeida, Gara Garajev, Dmitrij Nazarov (Rüfat Dadasov, 86.) - Mahir Madatov (Araz Abdullajev, 74.), Renat Dadasov (Agabala Ramazanov, 59.), Ramil Sejdajev



Magyarország: Gulácsi Péter - Lovrencsics Gergő, Willi Orbán, Baráth Botond, Korhut Mihály - Nagy Ádám, Kleinheisler László (Pátkai Máté, 72.) - Dzsudzsák Balázs (Németh Krisztián, 86.), Szoboszlai Dominik (Holman Dávid, 58.), Nagy Dominik - Szalai Ádám



I. félidő: 18. perc: a Dzsudzsák buktatásáért megítélt szabadrúgást maga a sértett végezte el a jobb oldalról, a beívelt labdát pedig a hosszú oldalon érkező Orbán fejelte közelről az azeri kapu jobb oldalába (0-1).



II. félidő: 53. perc: Dzsudzsák szögletét Szalai fejelte kapura az ötösről, Agajev védett, de a kipattanót Baráth a kapu felé kotorta, Orbán pedig szinte a gólvonalról passzolt a hálóba (0-2).

70. perc: a csereként beállt Ramazanov kapott jó kiugratást a bal oldalon, kapura lőtt, lövését Gulácsi a túloldalra ütötte, ott azonban üresen érkezett Madatov, és a hálóba passzolt (1-2).

71. perc: Kleinheisler gurította a labdát az üresen érkező Holman elé az azeri tizenhatos jobb sarkánál, a válogatottban most bemutatkozó játékos pedig a rövid felső sarokba lőtte azt (1-3).



A mérkőzés előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek meg a kedden elhunyt svéd Lennart Johanssonról, aki 1990 és 2007 között volt az európai szövetség (UEFA) elnöke.

Mindkét együttes játékosai nagy elánnal vetették magukat a küzdelembe, amelyet az első percekben inkább a kemény belépők, az adok-kapok jellemzett. A labda többet volt a magyaroknál, az azeriek leginkább a védekezés stabilitására koncentráltak, de egy-két alkalommal azért eljutottak Gulácsi kapujáig, veszélyeztetniük viszont nem sikerült.

A jég magyar szempontból a 18. percben tört meg, Orbán gólja pedig rákényszerítette a házigazdákat, hogy nyíltabb futballt játsszanak. Az azeriek ezt meg is tették, így több lehetőség és nagyobb terület nyílt a magyaroknak az ellentámadásokra, amelyek egyikéből Dzsudzsák lőhetett tisztán kapura, de Agajev védeni tudott.

A hazaiaknak egy szögletet követően volt nagy gólhelyzetük, azonban az ötös sarkáról nem tudták Gulácsi kapuja felé lőni a labdát. A félidő hajrájában némi zavart tudtak okozni az azeriek a magyar tizenhatosnál, gólt azonban nem szereztek.

Szünet után az első veszélyes támadást a magyarok vezették, Kleinheisler a befejezésnél fél méterrel a hazai kapu jobb oldala mellé lőtt 17 méterről. Néhány perccel később Dzsudzsák 25 méterről ellőtt szabadrúgását Agajev védte bravúrral, majd a szöglet után Kleinheisler próbálkozhatott 15 méterről, de az azeri kapus ismét hárított. A magyarok a kapujához szegezték az ellenfelet, egymás után végezték el a szögleteket, s az egyik sarokrúgás után Orbán duplázni tudott.

Ezután valamelyest megélénkült az azeriek játéka, s hamarosan szépíteniük is sikerült, de mindössze egy percig örülhettek, mert az újonc Holman Dávid góllal mutatkozott be a válogatottban. A hajrában a legnagyobb izgalmat az okozta, hogy Marco Rossit a holland játékvezető a 87. percben felküldte a lelátóra, gól azonban már nem született, a magyarok pedig megérdemelten vitték el a három pontot a bakui Bakcell Arénából.

"A vezető gólunk után egy kicsit sokat vártunk, az azerieknek voltak is lehetőségeik, de aztán a második félidőre úgy futottunk ki a pályára, ahogy kellett. Azt hiszem, 2-0 után már mi tudtuk irányítani a meccset" - értékelt a magyarok olasz szakvezetője, aki hozzátette, egyszer, vagy kétszer átlépte a technikai zóna vonalát. "A futball egy érzelemmel teli játék, nem a színházban, vagy egy teniszmeccsen vagyunk. A játékvezetőknek tudniuk kellene, hogy egy mérkőzésen a szövetségi kapitány is nagy nyomás, stressz alatt van, ezért előfordulhat, hogy átlépi a kijelölt zónát"

"Gratulálok a magyaroknak a győzelemhez és köszönöm a szurkolóinknak, hogy végig buzdítottak minket. Kissé idegesen kezdtünk, sokat szabálytalankodtunk, ezzel lehetőséget adtunk a magyaroknak a szabadrúgásokra, pedig tudtuk, hogy a rögzített szituációkból nagyon veszélyesek tudnak lenni" - mondta az azeriek horvát kapitánya, Nikola Jurcevic, aki az eredmény miatt csalódott, de a játékosai teljesítményével elégedett volt.

Dzsudzsák: nincs nyomás a csoportelsőség miatt

Dzsudzsák Balázs, a magyar labdarúgó-válogatott támadója szerint nem helyez plusz nyomást az együttesre az, hogy a szombat este Bakuban aratott 3-1-es siker után az élen áll az Európa-bajnoki selejtezősorozat E csoportjában.

A 101-szeres válogatott futballista az Azerbajdzsán vendégeként elért győzelem után úgy nyilatkozott, a nemzeti csapat tagjai nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget sem annak, hogy nyertek, sem pedig annak, hogy élre álltak a csoportban.

"Mindent a helyén kell kezelnünk, és a következő meccsre figyelni, mert annak, aki ki akar jutni az Eb-re, nem szabad kikapnia hazai pályán ebben a sorozatban" - jelentette ki a csapatkapitány, aki bár bosszankodott, hogy két jó lövését is védeni tudta az azeri kapus, ennél fontosabbnak tartja a három pont megszerzését.

Dzsudzsák kiemelte, hosszú idő után sikerült újra győzni idegenben, ráadásul megérdemelten. Szerinte a siker értékét emeli, hogy mindez júniusban egy hosszú szezon végén jött össze.

"Folyamatosan jó időben rúgtuk a góljainkat, de úgy érzem, meg is dolgoztunk ezért a győzelemért" - foglalta össze a bakui találkozót Dzsudzsák.

A két gólt szerző középhátvéd, Willi Orbán azt mondta, a rögzített szituációk után elért találatok a nemzeti csapat "fegyverei" közé tartoznak.

"Sokat gyakoroljuk ezeket, a Nemzetek Ligájában is többször voltunk eredményesek ilyen helyzetekben, és érdemes ezt még tovább fejlesztenünk, mert lehet, hogy a következő mérkőzést is egy rögzített szituáció utáni góllal nyerhetjük majd meg" - nyilatkozta a német Bundesligában harmadik RB Leipzig csapatkapitánya, aki saját szempontjából is fontosnak nevezte a góljait, de szerinte ennél nagyobb a jelentősége van annak, hogy a válogatott győzött Bakuban.

A nemzeti együttesben góllal bemutatkozó Holman Dávid úgy fogalmazott, pályafutása során lőtt már a szombat estihez hasonlóan látványos gólt, "de ilyen fontosat talán még soha".

"Persze a lényeg az, hogy ezt a találatot egy győztes meccsen szereztem, és bár utólag könnyű azt mondani, hogy kötelező volt begyűjteni ezt a három pontot, azért látható volt, hogy az azeriek nem a könnyen megverhető csapatok közé tartoznak" - értékelt a Slovan Bratislava légiósa.

A kapus Gulácsi Péter szerint voltak olyan periódusai a meccsnek, amikor az azeriek beszorították a magyarokat a tizenhatosra, ugyanakkor a góljukat leszámítva a hálóőr szerint nem jutottak el tiszta helyzetig.

"A tizenhatosunkon belül már megoldottuk a védekezést, de a középpályán többször szétcsúsztunk, és voltak olyan szakaszok, amikor egy kicsit passzívak voltunk" - mondta az RB Leipzig kapusa hozzátéve, hogy többször is tudatosan próbált inkább hátulról építkezve indítani, mint felívelni a labdát. Ezt azzal indokolta, hogy ebben a melegben Szalai Ádámnak nem könnyű 90 percen át küzdeni és brusztolni a labdákért két belső védő között. Úgy vélte, a labdakihozatal többé-kevésbé működött is, ehhez a társai is hozzájárultak, mert jól mozogtak, és kérték tőle a játékszert.

"Fontos három pontot szereztünk, különösen úgy, hogy a horvátok délután legyőzték Walest. Kedden egy ki-ki meccs vár ránk, mert aki Budapesten nyerni tud, az nagy lépést tesz az Eb-szereplés felé" - jelentette ki Gulácsi a magyar válogatott következő selejtezőjéről, amelyet kedd este Wales ellen vív majd Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a Groupama Arénában.

MTI