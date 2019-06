Félmilliót is megkereshet egy diák

2019. június 9. 17:51

Akár bruttó háromezer forintot meghaladó órabérért is elhelyezkedhetnek idén nyáron a diákok, a tavalyinál mintegy húsz százalékkal több fiatalra számítanak a cégek – derül ki a Prohuman állásközvetítő összegzéséből.

Kiemelték: ahogy a világon mindenhol, úgy itthon is az IT-s munkák kínálják a legjobb béreket, ilyen munkakörökben nem ritka a bruttó háromezer forintos vagy még annál is magasabb órabér sem. Kiemelt fizetésre számíthatnak még a mérnöki, pénzügyi gyakornoki pozíciókban, valamint azokon a rendezvényeken, konferenciákon elhelyezkedők, ahol idegen nyelvű kommunikációt várnak el a foglalkoztatók.

Emellett egyre jellemzőbb, hogy a raktári-logisztikai területen is az átlagnál magasabb bért fizetnek nyáron. Az első negyedévben a nappali tagozatos diákok által megkereshető átlagos órabér Budapesten nettó 1200 forint volt, ettől vidéken tíz-húsz százalékkal maradt el a kereset.

A közlemény idézi Juhász Csongort, a Prohuman vezetőjét, aki arra emlékeztetett: tavaly körülbelül 300 ezer 15 és 24 év közötti fiatal dolgozott nyári munkában. Egyre keresettebb a diákmunka, a nyár szezonális hatása pedig még tovább növeli a fiatalok jelenlétét a munkaerőpiacon. A cég tapasztalata szerint azok a diákok, akik év közben heti 20-25 órát dolgoznak, nyáron akár 40-48 órát is munkával töltenek. Ez azt jelenti, hogy a három nyári hónap alatt annyit dolgoznak a fiatalok, mint az év további részében hat hónap alatt.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is indít az állam nyári diákmunkaprogramot, mintegy 30 ezer fiatalra számítanak. A 3,6 milliárd forintból induló programban az önkormányzatok és az önkormányzati fenntartású intézmények mellett a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén működő vállalkozások is támogatást kaphatnak a munkabér és járulékai 75 százalékáig.

Tavaly több mint 29 ezer diák vett részt az állami diákfoglalkoztatásban, sokan közülük a kötelező szakmai gyakorlatukat is így teljesítették. Azok a nappali tagozatos diákok jelentkezhetnek, akik munkavégzéskor már betöltötték a 16. életévüket és még nem múltak el 25 évesek.

A szabály az szabály Érdemes figyelniük a fiataloknak, ugyanis a munkaadók egy része kihasználja, hogy sokan nincsenek tisztában a szabályokkal. A diákokkal is kötelező munkaszerződést kötni, írásban. Ennek tartalmaznia kell a napi munkaidőt, a munkavégzés helyét, valamint a bérezést. A 18 év alattiaknak a törvényes képviselő hozzájárulására is szükségük van. A fiatalok nem dolgozhatnak éjszaka, nem lehet őket kötelező túlórára fogni, s napi munkaidejük nem lehet több nyolc óránál. A diákoknak is jár a szabadság, teljes munkaidőnél évi húsz nap. Emellett a munkaadónak kötelező megfizetnie legalább a minimálbért, attól függetlenül, hogy havi-, heti- vagy órabér alapján számol.

