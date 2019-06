A jó idővel ismét egyre több migráns indul útnak

2019. június 10. 13:11

A spanyol tengerészet egyik hajója 100 migránst vett a fedélzetére, a legtöbben Marokkóból érkeznek. Az afrikai ország vezetése az eddiginél is több anyagi támogatást szeretne az uniótól cserébe azért, hogy visszatartsák az útnak indulókat. Közben a Balkánon is egyre rosszabb a helyzet. Az egyik boszniai kanton befogadó központjaiban kijárási tilalmat vezetnek be a migránsoknak – közölte az M1 Híradója.

Most már a jó idő is segíti a Földközi-tengeren azokat a migránsokat, akik Spanyolország felé tartanak, az ország ugyanis a földrajzi közelsége mellett és a baloldali kormány bevándorlást támogató hozzáállása miatt is vonzó célpont. Tavaly 60 ezer illegális bevándorló jutott be az ibériai országba. Madridi adatok szerint idén eddig több mint 200, migránsokkal teli hajó ért partot Spanyolországban, és mindegyik Marokkó felől érkezett.

A migrációs nyomásról tárgyaltak

A két országra nehezedő migrációs nyomásról is tárgyalt egymással a héten Rabatban a spanyol és a marokkói külügyminiszter. Mindkét fél kifejezte, a mostaninál szorosabb együttműködésre lenne szükség az Európai Unió és Marokkó között ezen a téren. A rabati külügyminiszter azt mondta, a marokkói hatóságok nem tölthetik be Európa idegenrendészetének szerepét. A találkozón a spanyol külügyminiszter azon az állásponton volt, hogy nem elégséges az a pénzügyi segély, amit Marokkó eddig kapott az EU-tól. Ezért Madrid a tavaly ígért 130 millión felül még 50 millió eurót kér az EU költségvetéséből Rabat számára.

Eközben a Marokkó tengerpartján található két spanyol várost, Melillát és Ceutát folyamatosan ostromolják az afrikai migránsok. Egyre többen kísérlik meg, hogy akár testi épségüket is kockáztatva átjussanak a határon, a hat méter magas, dupla kerítéssoron, amelynek túloldala már az Európai Unióhoz tartozik.

Kijárási tilalmat rendeltek el a migránsoknak

Rendkívüli elnökségi ülést tartott vasárnap a boszniai Una Szána kanton elnöksége, ahol a tarthatatlanná vált migránshelyzet volt a fő napirendi pont. A vezetők úgy döntöttek, hogy kijárási tilalmat rendelnek el este tíz órától reggel hat óráig a migránsok számára.

A környező településeken az utóbbi napokban számtalan incidens történt és a helyiek türelme mostanra elfogyott. Az egyik bihácsi óvoda udvarán például egy migráns megkéselt egy másikat, miközben a közelben gyerekek játszottak. Szemtanúk szerint több mint húszan verekedtek össze, amikor az egyikük kést rántott.

Mindennaposak a zavargások Velika Kladusában is. Egy pakisztániakból álló csoport például vasrudakkal vonult végig a városon, marokkói és afgán migránsokat keresve. Szinte egész héten voltak kisebb-nagyobb összecsapások a különböző bevándorló csoportok között. Rendőrök és járművek is megsérültek a migránsok összetűzéseiben. Az elmúlt napok eseményei miatt Velika Kladusán a helyiek éjszakánként virrasztanak. Az őrséget a közösségi oldalakon szervezik, hogy megvédjék az otthonaikat, mivel a migránsok rendszeresen betörnek a lakott házakba is.

Új befogadóközpontba viszik a migránsokat

A boszniai kanton vezetése most arról is döntött, hogy a parkokban táborozó több száz migránst abba a befogadóközpontba viszik, amelyet most nyitottak a horvát határnál. Közben Görögország felől folyamatosan érkeznek a migránsok. Május végén például kétszer annyi bevándorló hagyta el az országot, mint korábban.

hirado.hu