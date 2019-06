Sepsiszentgyörgyre csalogatnák a kolozsvári fiatalokat

2019. június 11. 09:51

A kolozsvári BT Arénába hívja a kincses városban tanuló egyetemistákat a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. A találkozóra június 20-án kerül sor, és nemcsak a végzősöket, hanem minden Kolozsváron tanuló egyetemistát várnak. Sepsiszentgyörgy ideális hely azoknak, akik családalapításon gondolkodnak.



Mint Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere elmondta, több standon mutatják majd be a városban kínált álláslehetőségeket, a közszférában és a magánszférában elfoglalható munkahelyeket. A kezdeményezés célja, hogy minél több fiatalt vonzzanak Sepsiszentgyörgyre.



Azzal érvelnek, hogy a városban rengeteg lehetőség rejlik. „Most már a közintézményeknél, a helyi önkormányzatoknál, de több helyi vállalkozásnál is versenyképes béreket ajánlanak. Ugyanakkor Sepsiszentgyörgy ideális hely azoknak, akik családalapításon gondolkodnak. Vannak korszerűbb, szebb városok, ahol pezsgőbb az éjszakai élet, ám a kisgyermekes családoknak Sepsiszentgyörgy ideális helyszín lehet” – hangsúlyozta a székelyföldi elöljáró.



Emlékeztetett egyúttal: már tíz évvel ezelőtt ez volt a koncepció, hogy olyan várost építsenek, ahol egy fiatal család megfelelő körülmények között nevelhet két-három gyermeket. Ezzel a céllal bővítették a kulturális és szabadidős kínálatot, javították a tanintézetek minőségét, gondot fektettek a tisztaságra, az élhető környezetre.



Ezzel párhuzamosan több területen is próbálkoznak azzal, hogy hazacsalogassák a máshol tanuló sepsiszentgyörgyi fiatalokat, lehetőséget biztosítva, hogy hozzáférhessenek az információkhoz, szolgáltatásokhoz.



A sepsinet.ro honlapon a hazatelepedett fiatalok sikertörténeteit ismertetik, a „Gyere haza!” program keretében ingyen házhelyet biztosítanak a fiataloknak. Idén tavasszal a migrációról készített a sepsiszentgyörgyi önkormányzat megrendelésére felmérést a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet.



Kiderült, hogy a kivándorlás szándéka tekintetében nagy az eltérés a városban élő magyarok és románok között, míg a románok 32,6 százalékát foglalkoztatja ez a kérdés, a magyarok mindössze 5,1 százaléka gondolkodik azon, hogy külföldre távozik.



