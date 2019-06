A magyar szövetségnél az osztrák központú női jégkorongbajnokság

2019. június 11. 11:05

A Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) átveszi Európa egyik legszínvonalasabb női jégkorongbajnokságának, a nagy presztízsű Elite Women's Hockey League-nek (EWHL) a szervezését.

Az MJSZ honlapján kiemelte: az operatív feladatokat továbbra is az osztrák Martin Kogler látja el ligaigazgatóként.



Az osztrák szakember elárulta: miközben a sportág női szakága Magyarországon minden tekintetben rengeteget fejlődött - nagyobb az érdeklődés a szurkolók és a sajtó részéről, jó a pénzügyi háttér, a felnőtt válogatott pedig az elit vb-n szerepelhet -, addig Ausztriában fordított a helyzet.



"2017 óta a női hokira szánt költségvetés 40 százalékkal csökkent. Ezenkívül szervezeti átalakítások is zajlanak, az eddig független női szakágat felszámolták, a férfiválogatott alá helyezték át" - mondta. Hozzátette: egy olyan szövetségre volt szükségük, amely "átveszi és megmenti" a ligát, amelyben kilenc ország csapatai szerepelnek.



Az előző idényhez hasonlóan ezúttal is két magyar csapat indul majd az EWHL-ben: a KMH Budapest mellett - amely megnyerte a legutóbbi kiírást -, önállóan vesz részt a MAC Marilyn, amely az előző idényben még az FTC-vel közös együttest indított. Emellett három osztrák, egy kazah, egy olasz, egy szlovén és új érkezőként egy lengyel gárda is ott lesz a ligában, továbbá még zajlanak az egyeztetések egy dán klubbal.



A KMH és a MAC az EWHL Szuperkupában is rajthoz áll, ebben a sorozatban három német és egy szlovák csapat is részt vesz. A szervezők tervei szerint utóbbit szeretnék még szélesebb körű sorozattá, egyfajta Európa Kupává bővíteni.

MTI